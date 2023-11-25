الصليب الأحمر يستلم المحتجزين وفي طريقه لتسليمهم للجانب المصري

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل قبل قليل، بأن الصليب الأحمر تسلم المحتجزين وفي طريقه لتسليمهم للجانب المصري.

وسبق أن أكدت مصلحة السجون الإسرائيلية حصولها على ضوء أخضر، لبدء مسار الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

مصر تسلمت كشفًا بأسماء 13 محتجزًا

وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر تسلمت كشفًا بأسماء 13 محتجزًا بقطاع غزة، وعدد 39 فلسطينيًا معتقلا في السجون الإسرائيلية، من المقرر تبادل الإفراج عنهم اليوم السبت، وأكد وجود اتصالات مصرية مُكثفة حاليًا مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، للتوصل إلى إطلاق عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية ومن المحتجزين لدى حماس بقطاع غزة.