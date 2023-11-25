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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تخطى حسام حسن.. الشحات يحقق إنجازا تاريخيا في دوري الأبطال

حسين الشحات
حسين الشحات

سجل حسين الشحات نجم الأهلي هدفا لفريقه في لقاء ميدياما الغاني 3-0، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أحرز الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 75 من متابعة لتسديدة أطلقها محمود عبد المنعم "كهربا"، وردها حارس ميدياما.

الشحات رفع رصيده مع الأهلي إلى 18 هدفا أفريقيا، متقدما في جدول ترتيب قائمة الهدافين التاريخيين للفريق الأحمر في البطولات القارية.
وتساوى الشحات مع محمد بركات والأنجولي أمادو فلافيو، متخطيا حسام حسن.

ويتبقى هدفان فقط أمام حسين الشحات للتساوي مع وليد سليمان نجم الأهلي السابق وصاحب المركز الرابع في قائمة هدافي الفريق الأحمر بالبطولات القارية.

حسين الشحات ميدياما الغاني دوري ابطال افريقيا كهربا الأهلى محمد بركات

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