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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيفكرني بنفسي | إبراهيم سعيد يتغزل في نجم الأهلي

ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد

حقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد السلام في افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب ابراهيم سعيد نجم الأهلي السابق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "ياجدعان أمام عاشور افضل إمكانيات حاليا في مصر بيفكرني بلاعب بشعره ده".

ترتيب مجموعة الأهلي

وبهذا الفوز اعتلى النادي الأهلى صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وجاء خلفه شباب بلوزداد الجزائري بنفس الرصيد، وجاء ثالثا ورابعا ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني دون نقاط.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.

 

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