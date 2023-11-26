مكتب نتنياهو: الإسرائيليون المفرج عنهم من غزة 6 نساء و7 قصر

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إن الأسرى الذين أفرجت عنهم حركة حماس وصلوا من قطاع غزة إلى إسرائيل، مشيرًا إلى أنهم 6 نساء و7 قصر.

وأضاف المكتب في بيان له: "13 من مواطنينا و4 تايلانديين عادوا إلى إسرائيل الليلة وأبلغنا عائلاتهم".

وقالت حماس في بيان على "تليجرام"، إنها أطلقت سراح المحتجزين التايلنديين "استجابة لجهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام تسليمها 13 محتجزاً إسرائيلياً، و4 من حملة الجنسيات الأجنبية للصليب الأحمر في ثاني أيام الهدنة المؤقتة.