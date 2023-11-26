عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرسنال يخطف صدارة البريمرليج واحتفال مثير من أرتيتا

كاي هافيرتز
كاي هافيرتز

أشاد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، بالثنائي كاي هافيرتز والحارس آرون رامسديل، عقب الانتصار الصعب خارج ملعبه أمام برينتفورد بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمرليج”. 

 

واحتفل أرتيتا بالفوز في مباراته رقم 200 كمدرب لأرسنال بسحب هافيرتز من رقبته بعد نهاية المباراة، حيث قال له بعد صافرة النهاية "كنت أعلم أنك ستفعلها".

 

وقال أرتيتا للصحفيين: "الشجاعة.  ومع ذلك، رامسديل. شجاعة كبيرة وشخصية كبيرة وهذا ما نحتاجه".

 

وأضاف"هذه هي كرة القدم. أنا سعيد جدًا بالفريق. الطريقة التي أدى بها الفريق بشباك نظيفة. نحن نمضي قدمًا."

 

ولم يكن أرسنال في أفضل حالاته وكان من الممكن أن يكون التعادل نتيجة عادلة لكن هافرتز، الذي شارك كبديل، أثار احتفالات ضخمة بهدفه الثاني هذا الموسم.

أرتيتا يشيد بالمهاجم الألماني هافيرتز 

 

وقال أرتيتا عن المهاجم الألماني الذي لم يسدد أي هدف "هذا هو جمال الأمر. إذا جاءت الأمور بسهولة، فأنت لا تقدرها. إنه مثال لنا جميعا لفعل ما يتعين عليك القيام به عندما تواجه صعوبات". 

 

ويملك أرسنال 30 نقطة مقابل 29 لمانشستر سيتي حامل اللقب، بينما يملك ليفربول 28 نقطة، ورغم أن الطريق لا يزال طويلا، قال أرتيتا إن الوصول إلى الصدارة كان شعورا جيدا، خاصة في مباراته رقم 200 مع النادي.

 

وتابع "أنا أحب الفوز ونحن في صدارة الترتيب وهذا هو المكان الذي يجب أن نرغب فيه. بالنسبة لي أيضًا كان يومًا خاصًا - 200 مباراة وأريد أن أقول شكرا جزيلا لكل من ساهم في مهمتي. قال الإسباني: "ممتعة للغاية".

أرتيتا وهافرتز

"لقد بدأ فصل الشتاء، وكان الجو باردًا جدًا ومن الصعب القدوم إلى برينتفورد، وقد أحببت الطريقة التي تنافس بها الفريق، وكيف لعبنا".

 

سجل كاي هافيرتز هدف فوز مثير في اللحظة الأخيرة ليرسل أرسنال إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على برينتفورد 1-0 يوم السبت. 

في صراع الصدارة بالدوري الإنجليزي.. أرسنال يواجه برينتفورد في السابعة مساء

مستوى استثنائي.. لاعب أرسنال الشاب يسجل 10 أهداف في مرمى ليفربول

هدف  كاي هافيرتز

الألماني كاي هافيرتز، الذي تعرض لانتقادات شديدة منذ انتقاله من تشيلسي مقابل 65 مليون جنيه إسترليني في الصيف، سجل برأسه في القائم الخلفي من عرضية بوكايو ساكا الممتازة ليحصل فريق ميكيل أرتيتا على النقاط الثلاث في غرب لندن.

 

قاد البديل هافرتز برأسية متأخرة أرسنال إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه بعد أن دخل نجم باير ليفركوزن السابق بديلا لجابرييل مارتينيلي في الدقيقة 79، قبل أن يقدم أكبر مساهمة له بقميص أرسنال ليضع برأسه في المرمى في الدقيقة 88.

 

لقد كانت لحظة كبيرة بالنسبة لأرسنال والتي جعلتهم يتقدمون على كل من مانشستر سيتي وليفربول في الجدول، بعد أن تعادل المنافسان على اللقب 1-1 على ملعب الاتحاد في وقت سابق من اليوم.

 

أرسنال ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي

 

وانتزع فريق أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه برينتفورد 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما في المرحلة الثالثة عشرة من المسابقة.

 

 

وشهدت أيضا هذه المرحلة تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي 1 - 1، وفوز نيوكاسل على تشيلسي 4 - 1 ، وبرايتون على نوتينغهام فورست 3 - 2 ، وبورنموث على شيفيلد يونايتد 3 - 1، ولوتون تاون على كريستال بالاس 2 - 1، ووست هام على بيرنلي 2 - 1.

ورفع أرسنال رصيده إلى 30 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي، فيما توقف رصيد برينتفورد عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

 

وأصبح هذا الفوز هو التاسع لأرسنال في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في ثلاث مباريات والخسارة في مباراة.

 

في المقابل، باتت هذه الخسارة هي الخامسة لبرينتفورد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مثلها.

أرتيتا أرسنال هافيرتز رامسديل برينتفورد الدوري الانجليزي الممتاز مانشستر سيتي ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

مفاجأة.. الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع هذا اللاعب| إعلامي يكشف التفاصيل

عديمة الأخلاق.. هجوم نارى على فنانة شهيرة بسبب تجاهل معجبة.. تفاصيل

بسبب أحداث غزة| سقوط أول ضحايا المقاطعة في مصر.. ماذا حدث؟!

الخطيب وعلي جمعة أبرز الحضور في حفل زفاف نجل محمد ثروت ..صور

اظبط التردد.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلى وميدياما الغاني في دوري الأبطال

في الطيارة.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش

موضوعات متعلقة

في صراع الصدارة بالدوري الإنجليزي.. أرسنال يواجه برينتفورد في السابعة مساء

مستوى استثنائي.. لاعب أرسنال الشاب يسجل 10 أهداف في مرمى ليفربول

ترشيحاتنا

لحظة تسليم كتائب القسام الدفعة الثانية من المحتجزين الصهاينة والأجانب | فيديو

أقدم أسيرة فلسطينية في سجون إسرائيل.. شروق دويات تصل منزلها في القدس| شاهد

رومانيا: نشكر مصر لجهودها في إجلاء رعايانا من قطاع غزة

هل شهداء غزة يشعرون بألم الموت؟.. باحث بالأزهر يجيب

كولر: ظاهرة إهدار الفرص مستمرة من لاعبي الأهلي وهذه رسالتي لصلاح محسن

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 26-11-2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جون ترافولتا يتسبب في تأخر عرض فيلم Disney+ الجديد في لندن|تفاصيل

إصابات تهدد الحياة.. متاسبقو Squid game يفضحون البرنامج ومطالبات بالتعويض

ارميه فورا.. نوع من الكاتيل يدمر الجسم

يعالج أمراضًا خطيرة .. العلماء يكشفون أسرار تفل القهوة المطحونة|تفاصيل

فيديو

للمرة الثانية في أسبوع.. هجوم على سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي|فيديوجراف

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي|فيديوجراف

تامر حسني يقدم العزاء لشريف رمزي في وفاة شقيقه.. فيديو

دولارات عليها صورته وبيشرب منتج أمريكي.. الجمهور يهاجم محمد رمضان (فيديو جراف)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ