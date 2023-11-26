أرسنال يخطف صدارة البريمرليج واحتفال مثير من أرتيتا

أشاد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، بالثنائي كاي هافيرتز والحارس آرون رامسديل، عقب الانتصار الصعب خارج ملعبه أمام برينتفورد بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمرليج”.

واحتفل أرتيتا بالفوز في مباراته رقم 200 كمدرب لأرسنال بسحب هافيرتز من رقبته بعد نهاية المباراة، حيث قال له بعد صافرة النهاية "كنت أعلم أنك ستفعلها".

وقال أرتيتا للصحفيين: "الشجاعة. ومع ذلك، رامسديل. شجاعة كبيرة وشخصية كبيرة وهذا ما نحتاجه".

وأضاف"هذه هي كرة القدم. أنا سعيد جدًا بالفريق. الطريقة التي أدى بها الفريق بشباك نظيفة. نحن نمضي قدمًا."

ولم يكن أرسنال في أفضل حالاته وكان من الممكن أن يكون التعادل نتيجة عادلة لكن هافرتز، الذي شارك كبديل، أثار احتفالات ضخمة بهدفه الثاني هذا الموسم.

أرتيتا يشيد بالمهاجم الألماني هافيرتز

وقال أرتيتا عن المهاجم الألماني الذي لم يسدد أي هدف "هذا هو جمال الأمر. إذا جاءت الأمور بسهولة، فأنت لا تقدرها. إنه مثال لنا جميعا لفعل ما يتعين عليك القيام به عندما تواجه صعوبات".

ويملك أرسنال 30 نقطة مقابل 29 لمانشستر سيتي حامل اللقب، بينما يملك ليفربول 28 نقطة، ورغم أن الطريق لا يزال طويلا، قال أرتيتا إن الوصول إلى الصدارة كان شعورا جيدا، خاصة في مباراته رقم 200 مع النادي.

وتابع "أنا أحب الفوز ونحن في صدارة الترتيب وهذا هو المكان الذي يجب أن نرغب فيه. بالنسبة لي أيضًا كان يومًا خاصًا - 200 مباراة وأريد أن أقول شكرا جزيلا لكل من ساهم في مهمتي. قال الإسباني: "ممتعة للغاية".

أرتيتا وهافرتز

"لقد بدأ فصل الشتاء، وكان الجو باردًا جدًا ومن الصعب القدوم إلى برينتفورد، وقد أحببت الطريقة التي تنافس بها الفريق، وكيف لعبنا".

سجل كاي هافيرتز هدف فوز مثير في اللحظة الأخيرة ليرسل أرسنال إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على برينتفورد 1-0 يوم السبت.

هدف كاي هافيرتز

الألماني كاي هافيرتز، الذي تعرض لانتقادات شديدة منذ انتقاله من تشيلسي مقابل 65 مليون جنيه إسترليني في الصيف، سجل برأسه في القائم الخلفي من عرضية بوكايو ساكا الممتازة ليحصل فريق ميكيل أرتيتا على النقاط الثلاث في غرب لندن.

قاد البديل هافرتز برأسية متأخرة أرسنال إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه بعد أن دخل نجم باير ليفركوزن السابق بديلا لجابرييل مارتينيلي في الدقيقة 79، قبل أن يقدم أكبر مساهمة له بقميص أرسنال ليضع برأسه في المرمى في الدقيقة 88.

لقد كانت لحظة كبيرة بالنسبة لأرسنال والتي جعلتهم يتقدمون على كل من مانشستر سيتي وليفربول في الجدول، بعد أن تعادل المنافسان على اللقب 1-1 على ملعب الاتحاد في وقت سابق من اليوم.

أرسنال ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي

وانتزع فريق أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه برينتفورد 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما في المرحلة الثالثة عشرة من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه المرحلة تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي 1 - 1، وفوز نيوكاسل على تشيلسي 4 - 1 ، وبرايتون على نوتينغهام فورست 3 - 2 ، وبورنموث على شيفيلد يونايتد 3 - 1، ولوتون تاون على كريستال بالاس 2 - 1، ووست هام على بيرنلي 2 - 1.

🚨 Mikel Arteta taking Kai Havertz to the away support, as the fans show their love for the German.



🎥 @amylawrence71 pic.twitter.com/Avi5UYZdoE — Eduardo Hagn (@EduardoHagn) November 25, 2023

ورفع أرسنال رصيده إلى 30 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي، فيما توقف رصيد برينتفورد عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

وأصبح هذا الفوز هو التاسع لأرسنال في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في ثلاث مباريات والخسارة في مباراة.

في المقابل، باتت هذه الخسارة هي الخامسة لبرينتفورد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مثلها.