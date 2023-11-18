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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لنكون أفضل جيل بالتاريخ.. محمد النني: سعيد بالعودة للمنتخب وسنقاتل للفوز بكأس أفريقيا

محمد الننى
محمد الننى

تحدث محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي عن فترة إصابته في أرسنال الإنجليزي وعودته إلى تشكيل منتخب مصر من جديد وحلم كأس الأمم الإفريقية المقبلة وذلك في حوار مع موقع ناديه.

وقال محمد النني عن عودته إلى منتخب مصر: "نعم، أحتاج حقًا أن أشكر الفريق الطبي هنا في أرسنال، وكيف ساعدوني وكيف جعلوني قويًا للعودة عندما عدت إلى المنتخب الوطني، يجب أن أشكر المدرب هناك، لأنه يثق بي أيضًا، وبعد تسعة أشهر، أعادني إلى المنتخب الوطني، ووثق بي لبدء المباراة قبل أن أبدأ مباراة مع أرسنال، لذلك وثق بي ووضعني في التشكيلة الأساسية في المباراة الأولى، ثم في المباراة الثانية - لعبنا مباراتين في دولة الإمارات العربية المتحدة - لعبت المباراتين، لقد كان هذا شيئًا جيدًا حقًا أشعر أنني بحالة جيدة، والناس يثقون بك، يقولون "حسنًا يا مو، لقد عدت من إصابة استمرت تسعة أشهر، لكننا نثق بقدرتك على اللعب"، والمنتخب الوطني شيء كبير حقًا لدينا الملايين من الأشخاص في مصر يريدون أن يكونوا في المنتخب الوطني، لكن المدرب يثق في عودتك واللعب إنه يمنحك الدافع، ويمنحك شعورًا داخليًا بأنك بحاجة إلى تقديم كل شيء لهذا الرجل لأنه يثق بك حقًا لذا نعم، أشعر أنني بحالة جيدة".


وأضاف النني في حوار مطول لموقع ناديه أرسنال الإنجليزي عما إذا كانت مصر بحاجة إلى الفوز مرة أخرى بكأس الأمم الأفريقية قريبًا: "أهمية كأس الأمم الأفريقية هذا يعني الكثير، وتحديدًا لمصر، لأننا البلد الذي فاز بها كثيرًا  نحن بحاجة إلى الاحتفاظ بها بهذه الطريقة، ونعم! بالتأكيد، ولهذا الجيل لدينا الآن فاز الجيل القديم بثلاثية متتالية أعوام 2006 و2008 و2010، وذهب جيلنا إلى كأس العالم، لكنه لم يفعل.. لقد فازوا فقط بكأس الأمم الأفريقية، أما نحن فقد فاتنا هذه البطولة، لقد افتقدنا الفوز بكأس الأمم الأفريقية ليكون أفضل جيل في التاريخ، لأننا ذهبنا إلى كأس العالم، وللأسف وصلنا إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية مرتين، وخسرنا مرتين، هذا شيء صعب حقًا بالنسبة لنا ولهذا الجيل، وهذا هو الدافع أيضًا، هذه المرة بالنسبة لنا، الجميع يريد الفوز بكأس الأمم الأفريقية، طريقة عملنا، والطريقة التي نتحدث بها عنها، الجميع يريد الفوز وهذا شيء علينا أن نفعله، سنقاتل من أجل ذلك وسنرى".

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