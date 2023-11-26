كولر: ظاهرة إهدار الفرص مستمرة من لاعبي الأهلي وهذه رسالتي لصلاح محسن

أعرب المدير الفني للأهلي مارسيل كولر، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر، خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة: "بدأنا المباراة بشكل جيد وخلقنا العديد من الفرص، ولكن لم نسجل أهدافا، وسمحنا للمنافس بأن يخلق الفرص، وذلك بسبب بعض التسرع في فقد الكرة، وخلال الشوط الثاني الفريق تحسن بشكل أكبر واستطعنا التسجيل وتحقيق الفوز".

وأوضح كولر، أن الفريق تدرب لمدة يومين فقط بسبب المشاركة الدولية للاعبين، لافتا إلى أنه اعتاد على هذا الأمر خلال مشواره التدريبي.

وشدد كولر على أن ظاهرة إهدار الفرص مستمرة مع الفريق من الموسم الماضي، قائلا "الأهلي كان الفريق الأكثر تسجيلا للأهداف، ولكن في نفس الوقت كان الأكثر إهدارا للفرص، وقد يكون أحد أسباب ذلك الملاعب التي يخوض عليها الفريق المباريات باستثناء استاد القاهرة".

وأشار المدير الفني إلى أن التغييرات في لقاء اليوم كان هدفها زيادة الضغط الهجومي وتسجيل الأهداف، مشيدا بالهدف الذي سجله صلاح محسن، موجها رسالة له بضرورة الاستمرار في تقديم نفس المستوى.