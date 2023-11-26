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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسعار تذاكر حفل نبيل شعيل وخالد عبدالرحمن والطلاسي بموسم الرياض

حفل نبيل شعيل وخالد
حفل نبيل شعيل وخالد عبد الرحمن ودحوم الطلاسي

يستعد الفنان نبيل شعيل، لإحياء حفل غنائي ساهر له مع الفنانين خالد عبد الرحمن ودحوم الطلاسي، يوم 2 ديسمبر المقبل، على مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام-عن طرح تذاكر حفل نبيل شعيل وخالد عبد الرحمن ودحوم الطلاسي، للجمهور. 

وتتراوح أسعار تذاكر حفل نبيل شعيل وخالد عبد الرحمن ودحوم الطلاسي، بين الفئات السعرية التالية: 

  • 403 ريال سعودي
  • 575 ريال سعودي
  • 862 ريال سعودي
  • 1035 ريال سعودي
  • 1438 ريال سعودي

 

نبيل شعيل - ألبوم الرايق 

في شهر يوليو الماضي، ينتظر الفنان نبيل شعيل، طرح ميني ألبوم جديد له يحمل اسم الرايق، تزامنا مع الموسم الصيفي. 

ويتكون ميني ألبوم الرايق لـ نبيل شعيل، من 3 أغاني جديدة، هي: (الرايق، أحب عمري، القمر)، وينتظر طرحها عبر منصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى، وموقع الفيديوهات يوتيوب. 

ويعد ميني ألبوم الرايق لـ نبيل شعيل، عودة له بعد عام من ميني ألبوم لاهي الذي طرحه في شهر يوليو من العام الماضي 2022. 

 

أحدث ألبومات نبيل شعيل

في شهر يوليو 2022، طُرح ميني ألبوم الفنان نبيل شعيل، الذي يحمل اسم لاهي، تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك. 

وتكون ميني ألبوم لاهي، للفنان نبيل شعيل، من 4 أغنيات، هي: (لاهي، ولاهم يحزنون، يا مدور، ذهاب)، وسيتم طرحه عبر تطبيقي ديزر وأنغامي للموسيقى، وموقع الفيديوهات يوتيوب. 

 

أعمال نبيل شعيل 

احتفلت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور إنستجرام - بالنجاح الذي حققته أغنية يقولون للفنان نبيل شعيل وتخطيها حاجز 4 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب في غضون أيام بعد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وحصل ميني ألبوم يقولون للنجم الكويتي نبيل شعيل على اكثر من 9 ملايين مشاهدة، بعد طرحه، وحظى بنجاح جماهيري كبير.

وحققت الأغنية الرئيسية للألبوم «يقولون» ترتيب الأكثر استماعًا بين أغاني الميني ألبوم برصيد 4 ملايين مشاهدة، وجاءت أغنية أسوأ أيامي بعدها إذ حققت 2 مليون و500 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وجاءت بعدها أغنية أنا أتحراك برصيد 2 مليون و200 ألف مشاهدة.

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