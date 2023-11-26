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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: نعمل علي توعية الطلاب بالمشاركة في قوافل محو الامية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم جامعة حلوان العديد من فصول محو الأمية، كما تعمل على تنظيم العديد من الندوات التوعوية بكافة كليات الجامعة للتوعية بأهمية المشروع في تنمية المجتمع وتشجيع الطلاب على المشاركة به، وذلك ضمن الأنشطة الاجتماعية و التي من أهدافها نشر ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب.

 

وكشف  الدكتور وليد  السروجي أن مشاركة الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية يأتي على رأس أولويات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لما لهذه القضية من مخاطر حقيقية على مجالات التنمية المستدامة في المجتمع، الأمر الذي يدعو إلى تشجيع وتحفيز الطلاب والطالبات نحو الالتحاق بهذا المشروع من خلال المشاركة في القوافل المجمعة التي تتم بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار  تحقيقا للمهمة القومية والوطنية للمساهمة في تحرير المواطنين من الأمية ومن خلال الفصول التي يقومون بتسجيلها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار  بموجب بروتوكول التعاون المبرم مع الهيئة .  

وأشار الى أن قضية محو الأمية تحتاج إلى تضافر  كافة جهود المؤسسات المعنية للسعي قدما نحو القضاء على هذه المشكلة، وهو ما تسعى إليه جامعة حلوان من خلال كلياتها المشاركة في المشروع  بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومؤسسات المجتمع المعنية للقضاء على هذه المشكلة والحد من آثارها على المجتمع  .

وقد شاركت جامعة حلوان برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة،  الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  في الاجتماع المنعقد اليوم بديوان عام المحافظة برئاسة الدكتورة هدى عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الصادرة بشأن القضاء على الامية داخل المحافظة.

وقد حضر الاجتماع ممثلاً لجامعة حلوان الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان، حيث قدم تقريراً كاملاً عن انجازات المشروع القومي لمحو الامية التي تحققت بجامعة حلوان وأهم محاور الخطة المستقبلية للمشروع على مستوى الجامعة وأهم المقترحات لمواجهة قضية الأمية بمحافظة الجيزة

وخلال الاجتماع تم مناقشة ملف محو الامية بمحافظة الجيزة ووضع استراتيجية متكاملة للعمل على خفض معدلات الأمية بالمحافظة، هذا وقد تم تحديد مراكز البدرشين ومنشأة القناطر وأحياء الوراق وإمبابة والمنيرة لتكثيف العمل بهم إلى جانب باقي الأحياء والمراكز، مع التأكيد على اهمية تضافر الجهود من جميع اجهزة محافظة الجيزة ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة  وباقي الجهات الشريكة.

وقد أطلقت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ، تهدف مبادرة "اكسب صحتك" لتشجيع الطلاب على اتباع نمط حياة صحي والحفاظ على وزن صحي.

حيث أعلنت الجامعة المبادرة تحت شعار (شارك) وتابع وزنك، أحمي نفسك من الأمراض نتيجة زيادة الوزن أو النحافة، أطمن على صحتك، أعرف كتلة جسمك، أعرف نسبة المياه والدهون التى  يحتاجها الجسم.

 

وتتضمن المبادرة سلسلة من المحاضرات وورش العمل حول التغذية السليمة والنشاط البدني، بالإضافة إلى فحوصات طبية واستشارات مجانية مع أخصائيين.

هذا وتعلن الجامعة عن مكافأة للطلاب المشاركين من خلال جوائز نقدية وهدايا تحفيزية.

انطلقت المبادرة تحت أشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية وتنفيذ الاستاذ أسامة خير أدارة النشاط الرياضي بالادارة العامة لرعاية الشباب.

للانضمام للمبادرة من خلال الرابط أو من خلال مسح الباركود، وابدأ اليوم رحلتك نحو صحة أفضل!

https://forms.gle/rYmCSswK5fC9mgVz8

 

Jobs Education الأنشطة الاجتماعية الهيئة العامة لتعليم الكبار الدكتور وليد السروجى المشروع القومي لمحو الأمية

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