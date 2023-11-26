في ذكراه.. قصة مرض عامر منيب وكلمات ابنته المؤثرة

يصادف اليوم الأحد 26 نوفمبر، ذكرى رحيل الفنان عامر منيب، حيث توفي في مثل هذا اليوم من العام 2011 عن عمر يناهز الـ 48 عاما، بعد معاناة مع سرطان القولون.

ابنة عامر منيب

وفي عام 2019، أثارت "مريم عامر منيب"، الابنة الكبرى للفنان الراحل، الجدل، بعدما نشرت صورة لها عبر فيس بوك، معلنة عن تخرجها من الجامعة، ووجهت رسالة إلى روح والدها الراحل.

وظهرت مريم عامر منيب، في الصورة، ترتدي زي التخرج، وتحتفل بهذه المناسبة في جو من البهجة، وعلقت: "بابا.. أنا اتخرجت".

يذكر أن مريم عامر منيب، كانت شديدة التعلق بوالدها قبل أن يغيبه الموت، وقالت مسبقًا في لقاء عبر قناة dmc الفضائية: إنها لم تستوعب فكرة وفاته.

وأشارت مريم عامر منيب، إلى أن والدها هو الرجل رقم واحد في حياتها، على الرغم من عدم وجوده معها.

مريم عامر منيب

مرض عامر منيب

كانت المرحلة الأخيرة من حياة الفنان عامر منيب الاكثر صعوبة فى حياته حيث تعرض الى أزمة صحية شديدة وقد حرص على طمانة جمهوره من خلال تسجيل صوتى له قال فيه .

وقال عامر منيب من خلال التسجيل :" انا عامر منيب كان نفسى انى اكون معاكو كلكو واشكركوا واحد واحد واحدة واحدة، كل سنة وانتوا طيبين وربنا يخليكوا ليا ".

وأضاف :"انا الحمدلله بعيد عن الشائعات عملت عملية صعبة شوية فى القولون، لكن الحمد عديت الحمد لله بخير دلوقتي وباخد علاج والعلاج مش قوي اوي بس العلاج حديث شوية بالمانيا وربنا يشفي كل مريض يا رب ويبعد عنكو كل حاجة وبشكركم على دعواتكم وان شاء الله اشوفكوا قريب".

وفاة عامر منيب

وتعرض عامر منيب الى أزمة صحية شديدة دخل على أثرها المستشفى بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية وظل طوال أيامه الأخيرة في غيبوبة شبه كاملة داخل غرفة العناية المركزة، وبعد إجراء عملية لاستئصال جزء من القولون بألمانيا تدهورت حالته الصحية، ليصاب عامر بهبوط آخر في الدورة الدموية ويرحل على أثره في صباح يوم 26 من نوفمبر عام 2011 بمستشفى دار الفؤاد عن عمر ناهز 48 عاما بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون، تاركا خلفه مشوارا فنيا زاخرا بأعذب الأغاني وأرق المشاعر والأحاسيس، سيرة عطرة بمشوار شاب مكافح تحدى الكثير من أجل الوصول إلى حلمه.