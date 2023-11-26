الاحتلال يتسلم القائمة.. تفاصيل جديدة بشأن الأسرى الإسرائيليين المقرّر الإفراج عنهم اليوم

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تسلم قائمة بأسماء المحتجزين المقرر إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الثالثة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن إسرائيل تلقت قائمة بأسماء المحتجزين المقرر إطلاق سراحهم، اليوم الأحد.

وقالت الصحيفة إن السلطات الإسرائيلية بدأت إبلاغ أسر المحتجزين المدرجة أسماؤهم على القائمة التي سلمتها قطر، الوسيط في عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس.

كما نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأكيدا بتلقي قائمة بأسماء المتوقع إطلاق سراحهم وإبلاغ ذويهم بتك المعلومات.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن هناك توقعات بالإفراج عن محتجزين أمريكيين ضمن الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

ونقلت الصحيفة العبرية اليوم الأحد، عن مسؤولين إسرائيليين، أن حماس قدمت لتل أبيب قائمة الدفعة الثالثة التي تتضمن أسماء 13 رهينة في غزة.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن حماس هذه المرة ستطلق سراح مجموعات من نفس البلد، وهناك توقعات بأن القائمة الجديدة ستشمل أيضًا الإفراج عن مواطنين أمريكيين.

وقبل قليل، أفادت القناة 7 العبرية، بأن حركة حماس أرسلت للوسطاء أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الإسرائيليين الذين ستفرج عنهم اليوم، الأحد؛ وذلك ضمن صفقة التبادل المبرمة بين الجانبين.

وتعد هذه الهدنة أول توقف في الحرب التي اندلعت قبل سبعة أسابيع في غزة، ولكن تعهدت إسرائيل بمواصلة القتال بعد انتهائها.

بينما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هناك فرصة حقيقية لتمديد الهدنة وأن وقف القتال يمثل فرصة حاسمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.



وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد اعلن ن الأسرى الذين أفرجت عنهم حركة حماس، السبت، هم 6 نساء و7 قصر، وذلك بموجب اتفاق التبادل بين الجانبين، بعدما قضوا 50 يوماً محتجزين لدى الحركة.

وأعلن مركز شيبا الطبي في تل أبيب، اليوم الأحد، أن 12 من أصل 13 رهينة تم إطلاق سراحهم من قطاع غزة أمس أمضوا الليلة في المركز الطبي، مؤكدا أنه لا يحتاج أيا منهم لرعاية طبية عاجلة.