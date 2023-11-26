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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بافتتاح مشروع الجينوم المصري|أشرف صبحي: لدينا رؤية فى المستقبل.. ولاعبونا لديهم رغبة بالأفضل دائماً

صدى البلد

شهد  اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاعلان عن  تفاصيل أخذ أولى العينات الخاصة بمشروع الچينوم الرياضي بمرحلته الأولي والذي تم الإعلان عنه اليوم بمقر مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى وبحضور  العديد من رؤساء الاتحادات الأولمبية والبارالمبية و لفيف من خبراء الطب الرياضي وبحضور  أبطالنا  من الرياضيين (سارة سمير - سيف عيسي - كيشو  - مهند شعبان ) 
 
وقال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان وزارة الشباب والرياضة قد حرصت على الانضمام  الى المشروع القومي والعملاق  مشروع الجينوم المصري والذي يأتي أهميته والاهتمام الكبير والخاص برعايته من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


مضيفا اننا حرصنا من خلال  المشروع  على النهوض بمستوي مصر والرياضيين المصريين في نطاق الألعاب الأولمبية والرياضية بشكل عام من خلال  تحسين مستوي الفرد وتعزيز صحة الرياضي عن  طريق  وضع خطة رياضية للتمارين التي يجب عليه إتباعها تبعا للمسح الجيني له ومتابعته تغذويا وسيكون هذا المشروع عامل كبير لنقل الرياضيين لمستوي الأحترافية بفرص أكبر والذي يخضع للعلم والذي لم يعد مجرد مصطلح ولكننا بدأنا ننفذه على ابطالنا الرياضيين بالفعل .


وأضاف صبحي أن لاعبينا الابطال بمختلف الألعاب اصبحوا محترفين ولديهم الرغبة الكبيرة فى تحقيق أفضل وأعلى النتائج لمصر ، مضيفا أننا فى مصر لم نعد نفكر فى مجرد التمثيل المشرف ولكن بات لدينا حلم كبير ومشروع فى تحقيق النتائج التى ترضي الجمهور المصري فى مختلف الألعاب والذي يعكس القيمة الكبيرة لمصر على المستوي الرياضي .

واختتم وزير الشباب والرياضة كلمته بأننا  لدينا رؤية فى المستقبل والذي سوف ندشن المرحلة الاولى اليوم  والتى سوف تشتمل  ايضا على 100 عينة لـ 100 بطل والتى أؤكد أنها سوف تتم بمنتهى السرية .


وعبر الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية العليا بوزارة الشباب والرياضة عن سعادته بوجود هذا الكم الكبير من الابطال الرياضيين فى السابق كنا نضطر ان نقوم بالتجارب على اللاعبين الاجانب وبناء عليه كان يتم عملية الانتقاء ، ولكن الان اصبح لدينا  من الامكانيات التى تؤهلنا ولدينا أيضا  نماذج وابطال اوليمبين وعالميين من مصر نأخذهم فى الانتقاء للابطال الرياضيين المصريين .


مضيفا انه ولاول مرة فى مصر يتم العمل بالشكل العلمي المتكامل والذي يتم تطبيقه بالفعل على ابطالنا فى مختلف الألعاب ومن خلال المشروع القومي للجينوم المصري سوف نستطيع مساعدة ابطالنا فى تأهيلهم وتحقيق افضل النتائج لمصر .


وبكلمته المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد الخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية اوضح الى اهمية المشروع القومي للجينوم المصري ووجود البيانات الكاملة والمعلومات عن ابطالنا سوف يساعد كثيرا فى تحقيق افضل النتائج ولن نترك اي شيء من الان للصدفة وأبطالنا المصريين بالفعل قادرون على تحقيق افضل الانجازات ، بالاضافة ان هذا المشروع العملاق سوف يساهم ويسهل على المدربين معرفة اللاعبين ومتطلباتهم بصورة افضل كما توجه بالشكر الى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ووزارة الدفاع على تنفيذ هذا المشروع 
 

ومن جانبه اكد الدكتور سعيد حسب الله مدير عام ادارة علم النفس الرياضي بوزارة الشباب والرياضة ، انه فيما يخص  مجال الطب الرياضي وتنفيذا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تم تطوير مستشفي الطب الرياضي والتى تعتبر قلعة الرياضة فى مصر ، وفيما يخص مشروع الجينوم الرياضي والذي يهدف الى تطوير صحة الابطال الرياضيين المصريين وحدث تعاون كبير من وزارة الدفاع .


واشار الى اننا سوف نبداء فى المرحلة الاولى مرحلة الكشف ثم مرحلة الاستمارات والتى ستكون بسرية تامة ثم مرحلة اخذ العينات والتى سيتم ارسالها الى معامل القوات المسلحة بوزارة الدفاع وكل تلك الخطوات والمراحل سوف تتم بمنتهى السرية .


وقال محمد حسنى مدير مشروع الجينوم الرياضي ان فكرة المشروع جينوم تيست والذي تم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والذي يعد استراتيجية  يتم بها بناء  بلدنا الحبيبة مصر.

 

وقالت الدكتورة سارة ابراهيم كلية طب اسنان عضوه اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة ان فكرة المشروع من اين تأتى الموهبة والتى نعرفها من التكوين العضلي  والبروتينى وهو الذي نتعرف علية من خلال التيست الذي نقوم بعمله على ابطالنا الرياضيين. 
 

انه فيما يخص  مجال الطب الرياضة وتنفيذا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تم تطوير مستشفي الطب الرياضة والتى تعتبر قلعة الرياضة فى مصر ، وفيما يخص مشروع الجينوم الرياضة والذي يهدف الى تطوير صحة الابطال للرياضيين المصريين وحدث تعاون كبير من وزارة الدفاع .
واشار الى اننا سوف نبداء فى المرحلة الاولى مرحلة الكشف ثم مرحلة الاستمارات والتى ستكون بسرية تامة ثم مرحلة اخذ العينات والتى سيم ارسالها الى معامل القوات المسلحة بوزارة الدفاع وكل تلك الخطوات والمراحل سوف تتم بمنتهى السرية .

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