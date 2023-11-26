مصرع فتاة إيطالية على يد حبيبها.. ورد قوي من نساء البلاد

في وقت سابق من هذا الشهر، تعرضت فتاة إيطالية تدعى جوليا تشيتشيتين للقتل على يد حبيبها السابق قبل أيام من تخرجها من الجامعة، وهي القضية التي أثارت الرأي العام الإيطالي بشكل كبير مما دفع نساء البلاد إلى اتخاذ رد فعل قوي.

شارك عشرات الآلاف من النساء في مظاهرات حاشدة بجميع أنحاء إيطاليا للمناهضة بالعنف ضد المرأة والمطالبة بوضع حد له، وتجمعت حشود كبيرة في ميلانو ونابولي، وسادت حالة من الجمود في وسط العاصمة روما.

مظاهرة نسائية في إيطاليا للمناهضة بالعنف ضد المرأة

وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا: "لقد هزت القصص الإخبارية الدرامية ضمير البلاد. مؤكدًا على أن قتل النساء أمرًا لا يمكن التسامح معه، بحسب ما ذكرت صحيفة BBC الإخبارية.

مصرع 106 مرأة إيطالية

وأوضحت بيانات وزارة الداخلية الإيطالية أن 106 نساء قُتلن حتى الآن في البلاد هذا العام، من بينهن 55 على يد شريك حالي أو شريك سابق لهن.

وتجري الاحتجاجات في إيطاليا وسط غضب عام بشأن مقتل الفتاة سيتشيتين، وهي طالبة هندسة طبية حيوية تبلغ من العمر 22 عامًا، وكان من المقرر أن تتخرج من جامعة بادوا الأسبوع الماضي.

واحتفل والد السيدة تشيتشيتين، جينو تشيتشيتين، بهذا اليوم من خلال مخاطبة الطلاب في جامعة بادوا وكشف النقاب عن مقعد أحمر في الحرم الجامعي تخليداً لذكرى جميع ضحايا العنف ضد المرأة.

وفاة أثناء شراء ملابس التخرج

وقد اختفت الفتاة الإيطالية جوليا تشيتشيتين في 11 نوفمبر عندما ذهبت هي وفيليبو توريتا لشراء ملابس التخرج الخاصة بها.

اختفى الثنائي، لكن أظهرت لقطات من كاميرات المراقبة بعد بضعة أيام توريتا، 22 عامًا، يضرب شريكته السابقة في موقف للسيارات بالقرب من منزلها في فيجونوفو، على بعد مسافة قليلة من البندقية، وفقًا لقاضي التحقيق.

تم العثور على جثمان الفتاة في قاع الخندق، وتم القبض على توريتا بالقرب من لايبزيغ في ألمانيا بعد أن أصدرت الشرطة مذكرة اعتقال دولية وبدأت عملية مطاردة له. ثم عاد إلى إيطاليا بعد ظهر السبت، ولم توجه إليه اتهامات رسمية بعد.

وبحسب موقع كورييري ديل فينيتو الإخباري، فهو محتجز في سجن في فيرونا، وتم تحديد جلسة استماع أولية له يوم الثلاثاء القادم.