"حلمنا حقنا".. القومي للأمومة يحتفل بعيد الطفولة

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة، منذ قليل، فعالية فى إطار الاحتفال بعيد الطفولة الذى يوافق 20 نوفمبر من كل عام، بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنظمة يونيسف مصر، تحت شعار "حلمنا حقنا ... صوت الطفل".

حضر الاحتفالية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة مشيرة خطاب الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور عمرو حسن ، مستشار وزير الصحة لشئون السكان وأعضاء مجلس النواب ولفيف من قيادات المجلس القومي للطفولة على رأسهم الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس، ونخبة من الإعلاميين والسياسيين .