نيفين عثمان: الرئيس السيسي وقرينته يدعمان حقوق الطفولة

قالت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن احتفالية “حلمنا حقنا ” تحدث في ظل ظروف استثنائية صعبة بما يحدث في فلسطين.

وأضافت عثمان، خلال احتفالية عيد الطفولة ، أن الرئيس يدعم حقوق الطفل وزوجته تدعم مبادرة دوي ، ويقوم المجلس بدعم مشاركة الأطفال وتمكينهن من خلال العديد من المبادرات على أرض الواقع وبرامج تفاعلية حرصا على مصلحة الطفل الفضلى.



ونظم المجلس القومي للطفولة والأمومة منذ قليل فعالية فى إطار الاحتفال بعيد الطفولة والذى يوافق 20 نوفمبر من كل عام، بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنظمة يونيسف مصر، تحت شعار "حلمنا حقنا ... صوت الطفل".

حضر الاحتفالية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والسفيرة مشيرة خطاب الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور عمرو حسن ، مستشار وزير الصحة لشئون السكان وأعضاء مجلس النواب، ولفيف من قيادات المجلس القومي للطفولة ونخبة من الإعلاميين والسياسيين .