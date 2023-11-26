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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريب 200 طليع وطليعة بسيناء على المهارات الكشفية

البرنامج الكشفي لتنمية
البرنامج الكشفي لتنمية المهارات لدي الطلائع

واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء،  تنفيذ البرنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين في المراكز على المستوى المحلي خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٠/١٥ الي  ٢٠٢٤/١/١٥ ..حيث يتم التدريب في المراكز من خلال القاده الكشفين بعدد 200 طليعا وطليعه لكل مركز.

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه واللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء وجيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لإدارة تنمية النشئ،  وايمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، و ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام المديرية،  وعبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء وبشري احمد محمد مسؤلة النشاط الكشفي بالاداره.

علم مصر:

 

وقد تم تنفيذ البرنامج بمركز شباب ضاحية السلام فريق الاشبال والزهرات عن الدول المجاورة وتعريف مدلول علم مصر والإعلام المجاوره وصيحات كشفيه تدريب القائد خالد شوقي،  وهدي علوي.

كما نفذ مركز شباب مدينة العريش التدريب على مهارات استخدام الحبال ونماذج كشفيه والدائرة الخامسه والسادسه من أعلام السيمافور تدريب القائد عبد اللطيف صوان.

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سيناء تدريب طليع شباب الكشفي

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