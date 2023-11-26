عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القباج: 6 ملايين طفل يستفيدون من برنامج تكافل وكرامة ومجانية التعليم بالكامل

صدى البلد

توجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتحية لشهداء غزة وأكدت أن إسرائيل ينالون من أطفال غزة لخوفهم منهم.

وتابعت خلال احتفالية المجلس القومي للطفولة بعيد الطفولة، تمضى مصر فوق تحديات مركبة ومتتالية ولكنها تمضي بقوة وأشادت بأن الدولة تستثمر فى البشر وتعمل على أن تحقق حياة كريمة لكل مواطن يعيش على أرض مصر.

وأشارت إلى أن مصر أولى الدول التي صدقت على اتفاقية الطفل عام 1990 وفى المادة 80 من الدستور كفل تأمين مستقبل الطفل وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي على الاهتمام بالأطفال و6 ملايين طفل يستفيدون من برنامج تكافل وكرامة ومجانية التعليم بالكامل وتوفير الدعم للأطفال ذوي الإعاقة ورعاية الأيتام ولدينا 27 ألف حضانة يستفيد منها مليون طفل.
 

ونظم المجلس القومي للطفولة والأمومة منذ قليل  فعالية فى إطار الاحتفال بعيد الطفولة  والذى يوافق 20 نوفمبر من كل عام، بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنظمة يونيسف مصر، تحت شعار "حلمنا حقنا ... صوت الطفل".

 

حضر الاحتفالية وزير الشباب والرياضة  والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والسفيرة مشيرة خطاب الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور عمرو حسن ، مستشار وزير الصحة لشئون السكان وأعضاء مجلس النواب ولفيف من قيادات المجلس القومي للطفولة ونخبة من الإعلاميين والسياسيين .
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

800 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

الكسب غير المشروع يحيل مالك صيدليات ألفا ورشدي للجنايات

خبير يزف بشرى سارة عن المياه رغم التخزين الرابع لسد النهضة

محدش يعمل كدة لجمهور الأهلي.. إشارة مهينة تضع صلاح محسن في ورطة

ترشيحاتنا

القبض على ممرضة محكوم علبها بالحبس 44 سنة

وصول 6 طائرات محملة بالمساعدات إلى مطار العريش الدولي

الرئيس التونسي يتوعد مُشعلي الفتن بالبلاد: إشارة واحدة كافية لإطلاق صواريخنا الجاهزة

وزير السياحة: الأسابيع الأولى من نوفمبر تتراوح نسب الزيادة من 5 إلى 10%

تواصل فعاليات الدعم والتأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي| شاهد

بينهم 8 مصريين.. غرق سفينة شحن على متنها 14 شخصا قبالة سواحل اليونان.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض × أسود.. هنا شيحة تثير الجدل بـ لوك جديد| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البليلة

«جوهونا بوري» مجوهرات هندية صالحة للأكل.. تعرف عليها| صور

سؤال مفاجئ| بعد تداول آخر شائعة عنه.. تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام

فيديو

فيديو أحرج إسرائيل.. عجوز تلوح لأفراد المقاومة بعد إطلاق سراحها من الأسر «فيديوجراف»

فيلم «مستر إكس» السبب.. مفاجأة جديدة في طلاق هنا الزاهد

رانيا يوسف: أرفض المساكنة ولو ابنتي قررت تعيش التجربة لن أمنعها

بابا ضلك عنا.. مقطع فيديو يفطر القلوب لأطفال فلسطينيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ