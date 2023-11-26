القباج: 6 ملايين طفل يستفيدون من برنامج تكافل وكرامة ومجانية التعليم بالكامل

توجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتحية لشهداء غزة وأكدت أن إسرائيل ينالون من أطفال غزة لخوفهم منهم.

وتابعت خلال احتفالية المجلس القومي للطفولة بعيد الطفولة، تمضى مصر فوق تحديات مركبة ومتتالية ولكنها تمضي بقوة وأشادت بأن الدولة تستثمر فى البشر وتعمل على أن تحقق حياة كريمة لكل مواطن يعيش على أرض مصر.

وأشارت إلى أن مصر أولى الدول التي صدقت على اتفاقية الطفل عام 1990 وفى المادة 80 من الدستور كفل تأمين مستقبل الطفل وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي على الاهتمام بالأطفال و6 ملايين طفل يستفيدون من برنامج تكافل وكرامة ومجانية التعليم بالكامل وتوفير الدعم للأطفال ذوي الإعاقة ورعاية الأيتام ولدينا 27 ألف حضانة يستفيد منها مليون طفل.



ونظم المجلس القومي للطفولة والأمومة منذ قليل فعالية فى إطار الاحتفال بعيد الطفولة والذى يوافق 20 نوفمبر من كل عام، بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنظمة يونيسف مصر، تحت شعار "حلمنا حقنا ... صوت الطفل".

حضر الاحتفالية وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والسفيرة مشيرة خطاب الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور عمرو حسن ، مستشار وزير الصحة لشئون السكان وأعضاء مجلس النواب ولفيف من قيادات المجلس القومي للطفولة ونخبة من الإعلاميين والسياسيين .

