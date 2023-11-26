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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مغنية راب مغربية تعاني من مرض نفسي.. وهذا رد فعلها| تفاصيل

صدى البلد

هدى أبوز الشهيرة باسم “ختيك”، هي واحدة من أشهر فنانات الراب في المغرب، وفي الواقع، ربما تكون ألمع نجمة في جيلها في سماء الهيب هوب النسائية ببلدها.

في السنوات الثلاث التي تلت ظهورها على الساحة، اكتسبت العديد من المعجبين، خاصة الشابات، بشجاعتها وانفتاحها، بحسب موقع BBC الإخباري.

البساطة عنوان

عندما تقابل ختيك، في مقهاها المفضل وسط المدينة الصاخبة في الدار البيضاء، أكبر مدينة في المغرب، تبدو مثل فتاة الجيران، ترتدي بنطال جينز مريحا، وبلوزة قصيرة، وحقيبة بسيطة.

تتميز ختيك بشخصيتها الطبيعية الحقيقية ويحبها الجمهور كذلك، فحتى عند صعودها على المسرح تتعمد ارتداء الملابس الأنيقة غير المبالغ فيها.

إن اختيار ختيك لهذا الاسم هو في حد ذاته شكل من أشكال تحدي الرجال نيابة عن النساء، فباللهجة المغربية، كلمة "ختك" تعني "أختك"، ويستخدمها الرجال كوسيلة لإهانة بعضهم البعض.

وفي عام 2020، ظهرت Khtek في أغنيتين مع بعض أكبر نجوم الراب الذكور في المغرب - Hors Sérieمع El Grande TotoوDraganov وDon Bigg وFratelloمع Tagne وStormy.

الصحة العقلية

تتحدث ختيك عن الصحة العقلية بانفتاح كبير في موسيقاها وفي المقابلات، فقد عانت هي نفسها من الاكتئاب منذ أن كانت طفلة، وتم تشخيص إصابتها باضطراب ثنائي القطب في عام 2016.

وتقول ختيك إن هذا الاضطراب، والأدوية التي تتناولها الآن لتنظيمه، قد جلبت لها تحديات، بما في ذلك جعلها تشعر بالخمول في بعض الأحيان، وزيادة الوزن في أحيان أخرى، لكنها بشكل عام تتعامل إيجابية للغاية مع هذا الأمر.

وتؤكد ختيك: "هذا المرض واقعي، وهو ما يجعلني ما أنا عليه الآن، لأن الاضطراب ثنائي القطب يمكن أن يكون مرتبطًا حقًا بالإبداع، فالكثير من المبدعين الأكثر روعة في العالم، حتى كاني ويست، يعاني من اضطراب ثنائي القطب." 

وقالت إن هذا المرض يجعلها تفهم لماذا يفعل بعض الأشخاص أشياءً معينة، كما أنه يجعلها ترى العالم بشكل مختلف. 

هدى أبوز ختيك فنانات الراب المغرب اضطراب ثنائي القطب

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