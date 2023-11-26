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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قناة مجانية.. موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي .. يستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي في افتتاح دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة ، موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي ، والتي تنطلق مساء اليوم الأحد في بداية دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية في السادسة مساء.

 

قناة مجانية تذيع مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

تذاع مواجهة الزمالك وأبو سليم الليبي بشكل مباشر عبر قنوات “بي إن سبورت” القطرية، وذلك كونها الناقل الحصري للمسابقة القارية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وستنقل أيضًا المواجهة الأولى للفريق الأبيض في البطولة الأفريقية بدور المجموعات عبر قناة “أون تايم سبورت” الأرضية الناقل لمباريات الأندية المصرية في البطولات القارية داخل مصر.

 

جلسة تحفيزية للاعبي الزمالك

وعقد معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران الختامي، مساء أمس السبت، والذي أقيم على ملعب فندق الإقامة في برج العرب، استعدادا للقاء أبوسليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.  

وحرص معتمد جمال على تحفيز اللاعبين قبل مواجهة بطل ليبيا، مشددا على ضرورة التركيز؛ من أجل تحقيق الفوز في لقاء الغد وحصد الثلاث نقاط.

وطالب القائم بأعمال المدير الفني للفريق، اللاعبين، بضرورة أن تكون بداية الزمالك قوية في دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية، محذرا إياهم من الاستهتار بالمنافس.

 

200 دعوة لجماهير الليبي 

تم الاتفاق خلال الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض " القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.


وسيرتدي فريق أبوسليم الليبي زيه باللون الأزرق الكامل" القميص الأزرق والشورت الأزرق" في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأسود الكامل.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على منح الفريق الليبي 200 دعوة لحضور المباراة، وحضر من الزمالك كل من أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات ، بالإضافة إلى ممثلي الفريق الليبي وطاقم التحكيم التونسي المكلف بإدارة اللقاء.

تشكيل الزمالك المتوقع 

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بالتشكيل الأتي :

 حراسة المرمى : محمد عواد 

في الدفاع: محمد عبدالشافي، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، عمرو السيسي، سيد عبدالله "نيمار"، إبراهيما نداي.

خط الهجوم: زيزو، أوباما، شيكابالا.

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