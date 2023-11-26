بسبب التغير المناخي.. خرائط جديدة تكشف مواقع اختفاء تساقط الثلوج

يتناقص تساقط الثلوج على مستوى العالم مع ارتفاع درجات الحرارة بسبب تغير المناخ، حسبما أظهر تحليل جديد وخرائط من علماء المناخ التابعين للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال العلماء إن قلة الثلوج المتساقطة ليست ضارة بقدر الاضطرار إلى جرف كميات أقل؛ فهو يهدد بتعزيز ظاهرة الاحتباس الحراري، وتعطيل الغذاء والماء لمليارات البشر.

ويقول علماء المناخ إن مستقبل تساقط الثلوج واضح للغاية: فالعالم الأكثر دفئًا بسبب التلوث البشري سيشهد من المرجح هطول أمطار أكثر من الثلوج، مع تساوي كل العوامل الأخرى.

ومن الممكن على المدى القريب أن يتسبب تغير المناخ في المزيد من العواصف الشتوية الشديدة وبعض سنوات من زيادة تساقط الثلوج - كما تظهر البيانات الخاصة بشمال شرق الولايات المتحدة - ولكن مع ارتفاع درجة الحرارة العالمية، ستكون هذه السنوات أقل بكثير.

وقال بريان بريتشنايدر، عالم المناخ في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في ألاسكا والعقل المدبر وراء البيانات: "في نهاية المطاف، تعني قوانين الديناميكا الحرارية أنه مع استمرار ارتفاع درجة الحرارة، فستتحول الثلوج إلى أمطار".

وذكر جوستين مانكين، عالم المناخ وأستاذ الجغرافيا المساعد في كلية دارتموث، أن الثلوج لن تنخفض أيضًا بشكل خطي، أو بمعدل 1 إلى 1، مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف مانكين "بدلا من ذلك، هناك نقطة تحول، وهو ما يعني أنه بمجرد الوصول إلى عتبة معينة لدرجة الحرارة يتعين علينا أن نتوقع تسارع الخسائر".

ولفت: "هذا يعني أننا يمكن أن نتوقع أن الكثير من الأماكن التي لم تشهد انخفاضًا كبيرًا في تساقط الثلوج قد تبدأ في إظهار المزيد من الاحترار قليلاً".

ولقد حدث بالفعل انخفاض بنسبة 2.7% في تساقط الثلوج على مستوى العالم سنويا منذ عام 1973، وفقًا لتحليل بريتشنايدر للبيانات الصادرة عن خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي.

وهذا الاتجاه الهبوطي ملحوظ بشكل خاص في مناطق خطوط العرض الوسطى في نصف الكرة الشمالي ــ المنطقة الوسطى شمال المناطق الاستوائية وجنوب القطب الشمالي، حيث تقيم الولايات المتحدة وقسم كبير من سكان العالم.

وأظهرت الخرائط أن معظم الولايات المتحدة تشهد كميات أقل من الثلوج كنسبة من إجمالي هطول الأمطار في فصل الشتاء، وخاصة في الغرب الأوسط وأجزاء من الجنوب.

وفي أماكن أخرى، تهطل الأمطار بشكل أكبر مع تساقط الثلوج، وهو اتجاه يقول العلماء إنه من المرجح أن يتزايد مع استمرار درجات الحرارة في الارتفاع.