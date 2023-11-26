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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 10 سنوات للمتهم بالتعدى على شخص وإحداث عاهة مستديمة له بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الرابعة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لعاطل لاتهامه بالتعدي على شخص باستخدام سلاح أبيض "ماسورة حديدية" برأسه وإحداث عاهة مستديمة له بنسبة 60%، يستحيل برؤها، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9724 جنح مركز الخانكة لسنة 2020، والمقيدة برقم 3082 لسنة 2020 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد ح ع" عاطل ضرب المجني عليه سيد نجدي أحمد سليم، عمدا مع سبق الإصرار، بأن قام بتسديد ضربة باستخدام سلاح أبيض "ماسورة حديدية"، محل الاتهام التالي استقرت برأسه فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي من الجسم، والتي تقدر نسبتها بنحو 60%، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أن الضربة التي تلقاها المجني عليه نتج من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها والتي تمثلت في كسر بالعظم الجداري الأيسر وشلل بالجانب الأيمن كما أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "ماسورة حديدية".

القليوبية جنايات بنها الخانكة مركز شرطة الخانكة محافظة القليوبية

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