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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم مرضه.. بابا الفاتيكان يكشف مصير حضوره مؤتمر Cop28

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

أعلن بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، اليوم الأحد، أنه لا يزال مصممًا على حضور مؤتمر الأطراف COP28 بالإمارات، رغم مرضه.

وكان الفاتيكان كشف في وقت سابق، أن البابا فرنسيس ذهب إلى المستشفى أمس السبت لإجراء فحوصات بعد إصابته بالأنفلونزا، لكن النتائج استبعدت أي مشاكل في الجهاز التنفسي.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني إن فرانسيس، الذي تمت إزالة جزء من رئته عندما كان شابًا، خضع لفحص مقطعي، حسب وكالة “رويترز" للأنباء.

وأضاف بروني في بيان صادر السبت، إن الاختبار الذي خضع له بابا الفاتيكان في مستشفى جيميلي بروما ـ حيث عولج فرنسيس من عدوى في الجهاز التنفسي في وقت سابق من هذا العام ـ تم إجراؤه لاستبعاد أي مشاكل محتملة في الجهاز التنفسي وجاءت النتيجة سلبية.

وفي وقت سابق من يوم السبت، قال الفاتيكان إن البابا ألغى اجتماعاته بسبب الأنفلونزا.

ومن المقرّر أن يسافر بابا الفاتيكان الجمعة المقبل إلى دبي لحضور مؤتمر COP28 حول تغير المناخ.

بابا الفاتيكان الامارات COP28 الجهاز التنفسي

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