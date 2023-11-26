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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تتبنى مقترحين لإنشاء منصتين لترويج السياحة الريفية والتنمية المتكاملة بالمحافظات

وزيرا التنمية المحلية
وزيرا التنمية المحلية والتعاون الدولي

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم في ورشة العمل الثانية بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة حول التكنولوجيا والابتكار، التي نظمتها وزارة التعاون الدولي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ونائبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص و إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر  .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى اهتمام وزارة التنمية المحلية باستخدام التكنولوجيا والترويج للابتكار ، حيث قامت خلال السنوات الأخيرة بإطلاق منصة " أيادي مصر " بدعم فنى من برنامج الأغذية العالمى لتقديم الدعم للمنتجات المحلية المنتجة في التسويق الإلكتروني للمنتجات الحرفية واليدوية التي تتميز بها القرى المصرية وتدريب المنتجين على الإنتاج الحرفى .

وقدم وزير التنمية المحلية خالص الشكر والتقدير لوزيرة التعاون الدولى على المجهود المتواصل لمدة عام لبلورة أفكار المشروعات مع الوزارات المعنية وهيئات الأمم المتحدة في هذا الشأن .

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة اطلقت مبادرة "صوتك مسموع " في أكتوبر 2018 عبر إنشاء صفحة تفاعلية على الفيس بوك وتطبيق الواتساب لتتلقى الوزارة شكاوي المواطنين في جميع محافظات الجمهورية من خلالها ومتابعة حل موضوعات الشكاوي مع الجهات المعنية والتواصل مع المواطنين.

ولفت إلى قيام وزارة التنمية المحلية مؤخراً بربط المراكز التكنولوجية في الأحياء والمراكز بمنظومة الكترونية بوزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمحافظات والتي تقوم على ربط تقديم ومتابعة الخدمات الإجرائية للمواطنين مثل إصدار التراخيص والتصاريح المختلفة وغيرها من الخدمات المحلية التي يحتاجها المواطن بصورة يومية .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة وظفت التقنيات التكنولوجية المطورة في إنشاء منصة إلكترونية للتدريب عن بعد لجميع العاملين بالإدارة المحلية لتلقى برامج تدريبية قائمة على التعلم الذاتي.

وأشار "آمنة" إلى قيام الوزارة بدورها الأصيل في التنسيق بين كافة المحافظات وتقديم الدعم المطلوب في مجالات التنمية المستدامة وبالأخص التنمية الاقتصادية المحلية وتنمية المجتمعات المحلية والحد من الفقر والتخطيط المحلى المتكامل ، موضحا ان الوزارة تبنت مقترح المشروعين المقدمين وهما مشروع إنشاء منصة إلكترونية لترويج السياحة الريفية للترويج لفرص السياحة الريفية في القرى المصرية على خريطة السياحة المحلية والعالمية .

وقال وزير التنمية المحلية إن المشروع الثانى يتمثل في إنشاء منصة إلكترونية للتنمية المتكاملة هدفها تنسيق وتوجيه الجهود التنموية المحافظات سواء للوزارات القطاعية أو المحافظات أو منظمات المجتمع الدولى أو الجهات التنموية الدولية بما يظهر الفجوات التنموية وساعد في توجيه المشروعات التنموية للمناطق الأقل حظاً من اهتمام الجهات التنموية مثلما تم وبتعاون مثمر مع وزارة التعاون الدولى والبنك الدولى من مشروعات عظيمة في مشروع تنمية الصعيد وما أحدثه من أثر إيجابي في تغير شكل الخدمات التي تقدم للمواطنين في بعض محافظات الصعيد .

وأكد اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية تولى اهتماماً لتنفيذ هذه المشروعات لما لها من أثر كبير على دعم دور الإدارة المحلية في التنمية الاقتصادية المحلية وتنسيق الجهود الحكومية وغير الحكومية في التنمية المتكاملة بالمحافظات .

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وزير التنمية المحلية التنمية المحلية هشام امنة المحافظات السياحة الريفية التعاون الدولي

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