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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إغلاق ميناء العريش البحري بسبب الظروف الجوية وارتفاع الأمواج

ميناء العريش البحرى
ميناء العريش البحرى

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، إغلاق ميناء العريش البحري بسبب الظروف الجوية وسرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر.

وتتعرض مناطق شمال سيناء إلى هبوب رياح محملة بالاتربة،  ما أدى إلى ارتفاع الامواج وزيادة حركتي المد والجذر على الشاطئ.
 

تراكم الرمال:


كما تسببت سرعة الرياح في نقل الكثبان الرملية على الطرق الرئيسية ونتج عنها تراكم الرمال وإغلاق جزئي لبعض الطرق. 

وأعطى اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تعليماته لمديريات الخدمات ومجالس المدن بمواجهة الأزمات الناتجة عن الطقس السيئ.

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مبادرة لمرافقة الجرحى الفلسطينيين في شمال سيناء

العريش ميناء الرياح الجوية اغلاق

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