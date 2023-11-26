سميرة محسن للأجيال الجديدة أثناء تكريمها بمهرجان شرم الشيخ: لكل مجتهد نصيب |شاهد

أقيمت منذ قليل ندوة تكريم الفنانة سميرة محسن، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.

وقالت الفنانة سميرة محسن، إنها مواكبة مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي منذ الدورة الأولى، لأنها مهتمة بالتعامل مع الشباب وفهم سيكولوجيتهم وفق مقتضيات عملها في المجال الأكاديمي.

وأشارت سميرة محسن إلى أن المهرجان يتطور كل عام من خلال علاقاته، معبرة عن سعادتها بالتكريم من الجيل الجديد.. وأتمنى الأجيال الجديدة تعرف إن لكل مجتهد نصيب.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من 25 نوفمبر وحتى ٣٠ نوفمبر وتحمل اسم الدورة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو نادرعباسي ، ويديره الدكتورة انجي البستاوي ، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.



وأعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن تكريم الفنان الشاب حمزة العيلي والفنانة والمخرجة التونسية دليلة مفتاحي، وذلك تقديرا لمشوارها الفني الكبير.



كما يكرم المهرجان الفنانة والنجمة الكبيرة ميمي جمال بدرع سميحة أيوب التقديري، وذلك تثمينا لمشوارها الفني الكبير على مدار سنوات طويلة.



واختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الفنان الشاب محمد فهيم كأفضل شخصية مسرحية شابة للعام المسرحى 2022 /2023 بالدورة الثامنة عن أدائه الفنى المتميز عن مسرحية تشارلى شابلن.



ويعد الفنان السوري القدير أسعد فضة هو " الشخصية العربية المكرمة " في الدورة الثامنة وذلك تقديرا لمسيرته المسرحية المميزة والفنية بشكل عام والتي تحفل بالأعمال المتنوعة.

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي