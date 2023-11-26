عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لرفع كفاءة العمل وتحسين الأداء.. محافظ الجيزة يصدر حركة تكليفات جديدة بالأحياء والمراكز

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قراراً بتكليف نواب جدد لرؤساء أحياء الهرم والمنيرة الغربية والطالبية ومركز ومدينة أبو النمرس.

وأوضح محافظ الجيزة أن القرار يأتى فى إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة العمل وزيادة فاعلية الأداء الميدانى وتكثيف الدور الرقابى بالشارع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات، وذلك بعد الاطلاع على القوانين المنظمة لذلك، والتعديلات الصادرة بشأنها.

وقال المحافظ إنه تم اختيار النواب الجدد بناءً على الاحتياجات الفعلية لتنفيذ عدد من المهام الخاصة بأعمال التطوير الجارية بتلك الجهات لضمان تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة وبأعلى معدلات الجودة، إلى جانب تحسين الأداء بالجهات المكلفين للعمل بها. 

شمل القرار تكليف رامى بسيونى بسيونى على، وأشرف سيد محمد على النجار نواباً لرئيس مركز ومدينة أبو النمرس، وأشرف محمد علوان فراج، وأبو بكر عبد الرحمن عبد الباري نواباً لرئيس حى الهرم، وتامر جمال الدين محمود مرزوق، وأحمد محمود بدوى حسن نواباً لرئيس حى المنيرة الغربية، و محمد أحمد عبد العزيز أحمد نائباً لرئيس حى الطالبية. 

كما تضمن القرار إنهاء تكليف صفوت محروس محمد مهران من العمل كنائب لرئيس حى الهرم لقطاع النظافة، وأحمد سيد إمام سيد من العمل كنائب لرئيس حى الهرم، ومحمد حسين السيد الشافعى من العمل كنائب لرئيس حى الطالبية وعودتهم للعمل بجهات عملهم السابقة.

أحمد راشد محافظ الجيزة الجداول الزمنية المحددة الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المنيرة الغربية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين حي المنيرة الغربية رئيس حى الهرم رئيس حي الطالبية محافظ الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

للمرة الثانية.. تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم بالقرب من اليمن| تفاصيل

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

كسر الزجاج الخارجى .. تفاصيل انفجار مولد كهرباء بمصرف أبوظبى الإسلامى بالإسكندرية

800 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط المشروعات القومية بجنوب والعمرانية والمنيرة والعجوزة

ضبط 5092 كجم هياكل دواجن وأسماك مستوردة ومصنعات لحوم فاسدة بالجيزة

محافظ الجيزة يتفقد الحالة العامة لمحاور أحمد عرابي و26 يوليو وكمال عامر

محافظة الجيزة: الكشف على 1433 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بمنشأة القناطر

الجيزة تجهز 6 لجان عامة و754 فرعية لاستقبال 6.2 مليون بالانتخابات الرئاسية

محافظة الجيزة: غلق كلي لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري

غدا..قطع المياه 8 ساعات بعدة مناطق بفيصل

محافظ الجيزة يعاين موقع سقوط جزء من كوبري مشاة أحمد عرابي |صور

ترشيحاتنا

مفاوضات لتمديد الهدنة في قطاع غزة إلى 4 أيام أخرى

النشرة الدينية | هل جميع الذنوب تغفر؟.. ردد هذه الكلمات يُسخر لك الأرض ومن عليها ويفتحها عليك

ضياء رشوان: الهدنة سارية دون عوائق بفضل جهود مصر المكثفة بالتعاون قطر

شئون الأسرى: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 3200 مواطن من الضفة منذ 7 أكتوبر

واشنطن: مؤشرات بشأن الإفراج عن أحد الرهائن الأمريكيين في غزة

شهرت بأبنائها.. فيديو البلوجر هبة السيد الفاضح ينتهى بحبسها 7 سنوات.. القصة كاملة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرف هتحافظ على فلوسك إزاي| أعلى 5 شهادات ادخار بالبنوك المصرية.. الحل الأمثل

بـ روب أبيض .. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام|شاهد

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجار المخدرات في سيناء

ميعرفش القوانين|أحمد الطيب يستفز الأهلاوية بمنشور غريب: الـ 6 أكبر من الـ 14

فيديو

رانيا يوسف تثير الجدل: لا أصلي.. وهذه وصيتى لبناتي.. واترفدت بسبب سيجارة في الحمام|فيديو

800 جنيه | تحرك جديد في سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أحب أبوس «عز» في عمل فني|رانيا يوسف تفتح النار على محمد مختار وزينة

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجار المخدرات في سيناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ