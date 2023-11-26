لرفع كفاءة العمل وتحسين الأداء.. محافظ الجيزة يصدر حركة تكليفات جديدة بالأحياء والمراكز

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قراراً بتكليف نواب جدد لرؤساء أحياء الهرم والمنيرة الغربية والطالبية ومركز ومدينة أبو النمرس.

وأوضح محافظ الجيزة أن القرار يأتى فى إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة العمل وزيادة فاعلية الأداء الميدانى وتكثيف الدور الرقابى بالشارع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات، وذلك بعد الاطلاع على القوانين المنظمة لذلك، والتعديلات الصادرة بشأنها.

وقال المحافظ إنه تم اختيار النواب الجدد بناءً على الاحتياجات الفعلية لتنفيذ عدد من المهام الخاصة بأعمال التطوير الجارية بتلك الجهات لضمان تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة وبأعلى معدلات الجودة، إلى جانب تحسين الأداء بالجهات المكلفين للعمل بها.

شمل القرار تكليف رامى بسيونى بسيونى على، وأشرف سيد محمد على النجار نواباً لرئيس مركز ومدينة أبو النمرس، وأشرف محمد علوان فراج، وأبو بكر عبد الرحمن عبد الباري نواباً لرئيس حى الهرم، وتامر جمال الدين محمود مرزوق، وأحمد محمود بدوى حسن نواباً لرئيس حى المنيرة الغربية، و محمد أحمد عبد العزيز أحمد نائباً لرئيس حى الطالبية.

كما تضمن القرار إنهاء تكليف صفوت محروس محمد مهران من العمل كنائب لرئيس حى الهرم لقطاع النظافة، وأحمد سيد إمام سيد من العمل كنائب لرئيس حى الهرم، ومحمد حسين السيد الشافعى من العمل كنائب لرئيس حى الطالبية وعودتهم للعمل بجهات عملهم السابقة.