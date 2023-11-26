أطباء بلا حدود: أيام الهدنة الأربعة لا تكفي لنقل المساعدات إلى غزة

قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن 4 أيام من الهدنة في قطاع غزة لا تكفي لنقل المساعدات إلى الفلسطينيين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، إن فرق الإنقاذ في غزة تواصل البحث عن مفقودين تحت ركام المنازل التي دمرهاالاحتلال، خلال ثالث أيام الهدنة.

كانت الصحة الفلسطينية قد أعلنت ارتفاع عدد الضحايا في غزة إلى أكثر من 14 ألف شهيدا بينهم أكثر من 6000 طفل.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب وطفل فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس.

وقبل تنفيذ الهدنة، استشهد عدد من الفلسطينيين وجرح آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.