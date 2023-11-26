جيك سوليفان : سيتم إطلاق سراح أحد المحتجزين الأمريكيين لدى حماس اليوم

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لشبكة NBC، نعتقدأن أحد الأمريكيين الثلاثة الرهائن لدى حماس سيتم إطلاق سراحه اليوم.

ومنذ قليل، رجح مسئول إسرائيلي، اليوم الأحد، تأخر تبادل الأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ضمن اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة، لليوم الثالث.

وأفادت إسرائيل اليوم عن مصدر إسرائيلي مسؤول رفض ذكر اسمه، بأن اليوم الثالث من اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتةبين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، سيتأخر خلاله تبادل الأسرى والرهائن.

وقال المصدر الإسرائيلي للصحيفة إن التأخير بسبب وجود خلاف دائر بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس".