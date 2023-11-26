عاجل
اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية والمركز الوطني الفرنسي للبحوث أخبار التوك شو| خطورة تفشي "الالتهاب الرئوي الغامض".. وأخر تحركات الذهب.. وتحذير من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة وليد عبداللطيف: أخشي على الزمالك من الغيابات ونحتاج لهدف مبكر أمام أبوسليم كاميرا 108 ميجابكسل.. ريلمي 10 برو بلس بإمكانات قوية تنافس الفلاجشيب نشرة المرأة والصحة: تفاصيل فستان زفاف لمى الشواربي لاعبة الأهلي تشعل السوشيال ميديا وهنا شيحة تثير الجدل بـ«لوك جديد»|شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيك سوليفان : سيتم إطلاق سراح أحد المحتجزين الأمريكيين لدى حماس اليوم

صدى البلد

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لشبكة NBC، نعتقدأن أحد الأمريكيين الثلاثة الرهائن لدى حماس سيتم إطلاق سراحه اليوم.

ومنذ قليل، رجح مسئول إسرائيلي، اليوم الأحد، تأخر تبادل الأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ضمن اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة، لليوم الثالث.

وأفادت إسرائيل اليوم عن مصدر إسرائيلي مسؤول رفض ذكر اسمه، بأن اليوم الثالث من اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتةبين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، سيتأخر خلاله تبادل الأسرى والرهائن.

وقال المصدر الإسرائيلي للصحيفة إن التأخير بسبب وجود خلاف دائر بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس".

اتفاقية الهدنة إسرائيل الامن القومي الامريكي الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تبادل الأسرى جيك سوليفان فلسطين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

للمرة الثانية.. تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم بالقرب من اليمن| تفاصيل

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

كسر الزجاج الخارجى .. تفاصيل انفجار مولد كهرباء بمصرف أبوظبى الإسلامى بالإسكندرية

800 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

ضياء رشوان: دخول 2675 طنا من المساعدات الطبية إلى غزة حتى أمس

أخبار الفن| تفاصيل تعرض رانيا يوسف للتحـ.رش.. أول تعليق من هنا الزاهد بعد الطلاق

ضمانات دولية.. هل ينجو الأسرى المفرج عنهم من الاعتقال الإسرائيلي مجددا؟

إنخفاض أسعار الذهب.. وعيار21 يكسر حاجز الـ 2800

مفاوضات لتمديد الهدنة في قطاع غزة إلى 4 أيام أخرى

النشرة الدينية | هل جميع الذنوب تغفر؟.. ردد هذه الكلمات يُسخر لك الأرض ومن عليها ويفتحها عليك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرف هتحافظ على فلوسك إزاي| أعلى 5 شهادات ادخار بالبنوك المصرية.. الحل الأمثل

بـ روب أبيض .. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام|شاهد

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجار المخدرات في سيناء

ميعرفش القوانين|أحمد الطيب يستفز الأهلاوية بمنشور غريب: الـ 6 أكبر من الـ 14

فيديو

رانيا يوسف تثير الجدل: لا أصلي.. وهذه وصيتى لبناتي.. واترفدت بسبب سيجارة في الحمام|فيديو

800 جنيه | تحرك جديد في سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أحب أبوس «عز» في عمل فني|رانيا يوسف تفتح النار على محمد مختار وزينة

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجار المخدرات في سيناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ