سميرة محسن: رشحت خالد النبوي لعمل ببدايته.. واكتشفت مواهب أحمد حلمي وماجد الكدواني

أقيمت، منذ قليل، ندوة تكريم الفنانة سميرة محسن، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.

وقالت الفنانة سميرة محسن، إنها رشحت خالد النبوي للمخرج محمد عبد العزيز زوج شقيقتها، ليقدم معه عملا، ومثله أحمد السقا.

وأضافت أنها اكتشفت ماجد الكدواني، وأقنعت أحمد حلمي بترك قسم الديكور والاتجاه للتمثيل، إلى جانب الفنانة إلهام شاهين التي كانت ترغب في ترك المعهد من أجل مسرحيتها.

واستطردت: "قلت لها لما تصحي تعالي وده كان ممنوع في المعهد، واستخسرت إن نجمة زي دي متتخرجش من المعهد.. ونفس الموضوع حصل مع حسن الرداد".

وأشارت إلى أن دور المعلم الحفاظ على الفنان وتذليل العقبات لكي يستكمل مشواره العلمي والمهني.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر.

ويحمل اسم الدورة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو نادر عباسي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن تكريم الفنان الشاب حمزة العيلي والفنانة والمخرجة التونسية دليلة مفتاحي، وذلك تقديرا لمشوارها الفني الكبير.

كما يكرم المهرجان الفنانة والنجمة الكبيرة ميمي جمال بدرع سميحة أيوب التقديري، وذلك تثمينا لمشوارها الفني الكبير على مدار سنوات طويلة.

واختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الفنان الشاب محمد فهيم كأفضل شخصية مسرحية شابة للعام المسرحى 2022 /2023 بالدورة الثامنة عن أدائه الفنى المتميز عن مسرحية تشارلى شابلن.

ويعد الفنان السوري القدير أسعد فضة هو "الشخصية العربية المكرمة" في الدورة الثامنة، وذلك تقديرا لمسيرته المسرحية المميزة والفنية بشكل عام، والتي تحفل بالأعمال المتنوعة.