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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سميرة محسن: أنتجت "سنة أولى نصب" واكتشفت أحمد عز وخالد سليم

سميرة محسن
سميرة محسن

أقيمت منذ قليل ندوة تكريم الفنانة سميرة محسن، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.

وقالت الفنانة سميرة محسن، إنها أنتجت فيلم "سنة أولى نصب" لأن هذه الفترة كانت تقدم أعمال كوميدية غير هادفة، فقررت تقديم هذا العمل للشباب.

وأشارت سميرة محسن إلى أنها كتبت الفيلم واكتشفت أبطاله أحمد عز وخالد سليم والمخرجة كاملة أبو ذكري، والفيلم حقق نجاحا كبيرا.

واستطردت:" ده اللي شجعني أنتج بعده ملاكي إسكندرية إثباتًا لموهبة أحمد عز وفيلم غرفة ٧٠٧ عشان مجدي كامل قالي دوري إنك تنتجي لي".


مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من 25 نوفمبر وحتى ٣٠ نوفمبر وتحمل اسم الدورة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو نادرعباسي ، ويديره الدكتورة انجي البستاوي ، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن تكريم الفنان الشاب حمزة العيلي والفنانة والمخرجة التونسية دليلة مفتاحي، وذلك تقديرا لمشوارها الفني الكبير. 
 
كما يكرم المهرجان  الفنانة والنجمة الكبيرة ميمي جمال بدرع سميحة أيوب التقديري، وذلك تثمينا لمشوارها الفني الكبير على مدار سنوات طويلة. 
 
واختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الفنان الشاب محمد فهيم كأفضل شخصية مسرحية شابة للعام المسرحى 2022 /2023 بالدورة الثامنة عن أدائه الفنى المتميز عن مسرحية تشارلى شابلن.
 
ويعد الفنان السوري القدير أسعد فضة هو " الشخصية العربية المكرمة " في الدورة الثامنة وذلك تقديرا لمسيرته المسرحية المميزة والفنية بشكل عام والتي تحفل بالأعمال المتنوعة.

سميرة محسن شرم الشيخ مهرجان شرم الشيخ مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى

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