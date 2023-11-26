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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

CNN: إدارة بايدن لديها سبب للاعتقاد بإطلاق سراح الأمريكي المحتجز في غزة

صدى البلد

قال مسؤول أمريكي كبير اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس جو بايدن لديها 'أسباب للاعتقاد' بأن أحد الأمريكيين المحتجزين كرهائن سيتم إطلاق سراحه يوم الأحد.

وأضاف: 'نحن نتعامل مع حماس. نحن في موقف 'لا تثق، ولكن تحقق' هنا. وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان لقناة سي إن إن في برنامج 'حالة الاتحاد': 'لذلك لدينا سبب للاعتقاد بأنه سيكون هناك إطلاق سراح أمريكي اليوم'.

وتابع : 'يجب أن يكون اليوم يومًا جيدًا ومبهجًا، ولكن حتى نرى ذلك يحدث بالفعل، سنبقى على حافة مقعدنا حقًا'.

وتؤكد تعليقات سوليفان تقارير سابقة لشبكة سي إن إن تفيد بأن مواطنًا أمريكيًا من المقرر أن يكون من بين المفرج عنهم اليوم.

ولا يزال مصير سيدتين أمريكيتين وطفلة واحدة، هي أبيجيل إيدان البالغة من العمر 4 سنوات، في عداد المفقودين حاليًا، ومن المتوقع أن يكونوا جزءًا من مجموعة مكونة من 50 امرأة وطفلا رهائن تم إطلاق سراحهم كجزء من هدنة مدتها أربعة أيام، وهي الآن في يومها الثالث.

ولم يتم إطلاق سراح أي أمريكيين كجزء من الصفقة يوم الجمعة أو السبت. عشرة أمريكيين في عداد المفقودين في المجموع.

وقال سوليفان إن الولايات المتحدة لديها 'تفاؤل متزايد' بشأن عودة إيدان، رغم أنه رفض تقديم جدول زمني.

'نأمل الآن أن يتم إطلاق سراح أبيجيل ولم شملها مع عائلتها. لقد بلغت الرابعة من عمرها قبل يومين فقط. لقد مرت بالجحيم. قال سوليفان: “لقد قُتل والديها أمام عينيها مباشرة واحتجزت كرهينة خلال الأسابيع القليلة الماضية”.

'لكنني سأقول إن لدينا تفاؤلا متزايدا بشأن أبيجيل وسنراقب الآن ونرى ما سيحدث.'

وقال سوليفان إنه من الصعب معرفة الوضع الحقيقي للأمريكيين المحتجزين. 'لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين ما إذا كان الثلاثة ما زالوا على قيد الحياة. لكننا نعرف هذا: لدينا سبب للاعتقاد بأنه سيتم إطلاق سراح أمريكي اليوم».

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