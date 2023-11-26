رئيس شمال وغرب الدلتا لحزب حماة: علينا جميعا الخروج للانتخابات لدعم السيسي

أكد اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن ، أن دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وبناء قدرات الدولة.

وأضاف خلال المؤتمر الحاشد لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بحضور كافة اطياف الشعب بمطروح أن الرئيس، واجة العديد من التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا.

ولفت رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن ، إلى حكمة القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرته على تحقيق السلام، مؤكدا أن الشعب المصري بكامله مصطف خلف القيادة السياسية وفعلينا جميعاً الخروج لانتخابات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.