الوقوف دقيقة حداد على روح الفنان طارق عبدالعزيز بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

حرص الحضور في إحدى عروض الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي على الوقوف دقيقة حداد على روح الفنان طارق عبد العزيز بقصر الثقافة.

وظهر رئيس المهرجان الفنان مازن الغرباوى على المسرح قبل فتح الستارة وقال بمزيج من الحزن والألم:"فقدنا فنانًا كبيرًا وصديقًا غاليًا علينا، والمهرجان ينعيه ويقف دقيقة حدادًا على روحه".

وتقدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.



الجدير بالذكر أن الفنان طارق عبدالعزيز توفي عصر اليوم، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير بعض مشاهده في مسلسل "وبقينا اتنين" وتم نقله إلى مستشفى زايد التخصصي، بعد سقوطه في لوكيشن التصوير.