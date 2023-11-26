فوائد سحرية للفجل الأبيض لن تتخيلها.. يقوي المناعة ويحمي من سرطان الكلى



يعد الفجل الأبيض من الخضروات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المليئة بالفيتامينات والمعادن الصحيه للجسم،وهو من الأطعمة الغنية بفيتامين ج، وهو ضروري لتعزيز صحة الجهاز المناعي وتقويته، وذلك عن طريق تحفيز انتاج خلايا الدم البيضاء ، ويعمل على زيادة وتسريع عملية التئام الجروح .. ووفقاً لموقع إكسبريس فإن الفجل يحارب مسببات المرض المختلفة، ويحمي من الاصابةبالالتهابات ويساعد علي تقوية العظام ويساهم بشكل كبير في فقدان الوزن ، والعناية بالبشرة وحمايتها من الشيخوخة المبكرة.. نرصد اهم فوائد الفجل الابيض وفقا لموقع إكسبريس



فوائد الفجل الأبيض:

الجهاز التنفسي

يمتاز بأنه مضاد للبكتيريا والفطريات التي قد تسبب الأمراض للجهاز التنفسي وهذا يساعد في المحافظة على صحة الجهاز التنفسي.

يحمي من السرطان:

كشفت العديد من الدراسات العلمية المختلفة أن للفجل الأبيض دورًا في خفض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان المختلفة ، لاحتواء على مضادات أكسدة قوية، تعمل على التخلص من تراكم الجذور الحرة الضارة في الجسم، والتي تساهم في رفع خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة ومن أهمها السرطان.



الفجل للكلى

يحتوي على مضادات الأكسدة في الفجل قد تساعد في الوقاية من سرطان الكلى بالإضافة لأنها تعزز وظائف الكلى وتحمي من تلف الخلايا.



التحكم فى نسبة السكري:

الفجل قد تساعد في الوقاية من مقاومة الإنسولين وتنظيم نسبة السكر في الدم ،يحتوي الفجل على مركبات الجلوكوزينات والأيزوثيوسيانات ومركبات البوليفينول النباتية المضادة للأكسدة.

ولا يحتوي على كميات كبيرة من الدهون والسكريات.



فوائد الفجل للعين

خصائص الفجل المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة تلعب دوراً في الحماية من أمراض العين.

لأن الفجل من الخضروات المفيدة لصحة العين لاحتوائه على مركبات الكاروتينويد مثل اللوتين الذى يساعد على الوقاية من أمراض العين التي ترتبط بتقدم العمر مثل التنكس البقعي وإعتام عدسة العين.



الفجل لإنقاص الوزن:

يحتوي الفجل على كمية جيدة من الألياف التي تساعد على زيادة الشعور بالشبع وتقليل كمية السعرات الحرارية المتناولة يومياً، كما أن سعراته الحرارية منخفضة جداً، مما يساعد على التحكم في الوزن، وحتى يمنح الفجل الأبيض تأثيراً مفيداً في إنقاص الوزن يجب أن يتم تناوله ضمن نظام غذائي صحي.