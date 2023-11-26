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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: افتتاح 20 مسجدًا الجمعة المقبلة.. والحذر واليقظة في القرآن موضوع الخطبة

صدى البلد

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 20  مسجدًا  الجمعة المقبلة منها  13  مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و  7 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 369 ) مسجدًا منها ( 282 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 87 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 24/ 11/ 2023 م عدد (11391) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (415) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الأقصر
1. مسجد العطاطوه– الرياينة - أرمنت
مديرية أوقاف سوهاج
2. مسجد الشيمي– قرية نيده– مركز أخميم
3. مسجد سيد المرسلين - السمطا – البلينا 
مديرية أوقاف القاهرة
4. مسجد زون 9 - الكائن بزون 9 الياسمين – كمبوند جاردينا سيتي 
مديرية أوقاف بني سويف
5. مسجد الفتح – عزبة أبو النور – هرم ميدوم – الواسطى – بني سويف
6. مسجد أبو بكر الصديق – ونا القس – الواسطى – بني سويف
مديرية أوقاف مطروح
7. مسجد سيدنا يوسف – العجارمة – غرب مطروح
مديرية أوقاف البحيرة
8. مسجد الرحمن – عزبة الصيرفي – قرية قافلة – أبو حمص
9. مسجد نجع الأرز – زاوية حمور – مركز الدلنجات - البحيرة
10. مسجد 7/4 الثورة – كفر الدوار - البحيرة
مديرية أوقاف المنيا
11. مسجد زروق – عزبة زروق – دروة - ملوي
12. مسجد الأنوار المحمدية – عزبة وابور الضبع- ملوي
مديرية أوقاف المنوفية
13. مسجد القبلي ( شعيب ) – إيبشادي - الشهداء
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
1. مسجد الرحمن – عزبة إسلام – إهناسيا الخضراء 
مديرية أوقاف الفيوم
2. مسجد ناصر – بندر سنورس
مديرية أوقاف المنيا
3. مسجد الرحمة القبلي – قرية القايات – العدوة 
مديرية أوقاف البحيرة 
4. مسجد الرحمة الدوار – كوم البركة – كفر الدوار 
5. مسجد التقوى عبدالمجيد المرسي - بدر
مديرية أوقاف مطروح
6. مسجد التقوى – غرب مطروح
7. مسجد التنعيم – غرب مطروح. 

موضوع خطبة الجمعة المقبلة

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة التي توافق يوم 1 ديسمبر 2023م وستكون تحت عنوان: "الحذر واليقظة والإعداد في القرآن الكريم".

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الحذر واجب، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى : "وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً".

 

ويقول سبحانه : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ"، ويقول سبحانه : "وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ".

وأشار إلى أن الحذر الذي يجب أن نتنبه له قسمان : حذر من عدو ظاهر ومعلوم ، والآخر من أذناب هذا العدو أو المثبطين والمعوقين، وهم أشد خطرًا من العدو الظاهر، فما سقطت دولة أو أُسقطت عبر التاريخ إلا كانت العمالة والخيانة أحد أهم عوامل وأسباب سقوطها، وهذا ما حذرنا منه القرآن الكريم.

موضوع خطبة الجمعة المقبلة وزارة الأوقاف خطبة الجمعة وزير الاوقاف

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