منتخب مصر للصالات يواجه السعودية مرتين وديًا

يخوض منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة المدير الفني جهاد عرفة، مواجهة ودية أمام منتخب السعودية الأولمبي، في السادسة من مساءً غد الإثنين، ومباراة أخرى يوم الأربعاء المقبل، على الصالة المغطاة في استاد القاهرة، ضمن خطة إعداد الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

ووافق الجهاز الفني للمنتخب، على خوض مباراتين وديتين، رغم غياب القوام الأساسي بالكامل؛ لتجربة العناصر الجديدة التي تم ضمها من المعسكر الأخير لخوض الوديتين، وذلك للوقوف على مستواهم في أول احتكاك دولي، قبل إرسال القائمة النهائية التي ستخوض منافسات كأس الأمم القادمة.

واختار المدير الفني، قائمة تضم 14 لاعبا فقط، وهم: جمال عبدالناصر، على رمضان، خالد وليد، صلاح فرج الله السمان، أحمد على، محمد جمال رجب، أحمد مصطفى فرج، محمود عبدالوهاب، محمد سعيد لبيب، محمود فتحي عبدالله، إبراهيم السيد صلاح، على فرج، مصطفى حسانين وأحمد عبدالرحمن ضاحي.

ويضم الجهاز الفني المعاون، كلا من: سامح صالح مدربا عاما، ياسر عبد الخالق مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبي، وأحمد ممدوح المدلك، وأحمد حسن مدير المهمات.