عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب.. رسالة دكتوراة لمحافظ جنوب سيناء

دكتوراة محافظ جنوب
دكتوراة محافظ جنوب سيناء

حصل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء على درجة الدكتوراة في فلسفة الاستراتيجية القومية عن موضوع
التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب
ومن داخل قاعة أكتوبر بالأكاديمية العسكرية -للدراسات العليا والاستراتيجية، ووسط حضور كبير  ضم عددا من الوزراء والمحافظين وعدد من أساتذة الجامعات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الإعلامية وكبار الكتاب والصحفيين ورجال الفكر وممثلين عن الازهر والكنيسة وكبار المستثمرين ورجال الأعمال و ومشايخ وعواقل البدو وممثلين عن المرأة وعددا كبيرا من أهالي جنوب سيناء ،
تمت مناقشة رسالة الدكتوراة بواسطة لجنة رفيعة المستوى، ضمت اللواء دكتور محمد عبد المنعم نعيم وعضوية كل من اللواء دكتور طه محمد السيد والأستاذ الدكتور صالح الشيخ، 
وقد اجازت اللجنة بإجماع الآراء رسالة الدكتوراة المقدمة من اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، كما أشادت اللجنة بالمجهود البحثي والعمق الفلسفي المدعم بالخبرة العملية لمقدم الرسالة اللواء خالد فوده وإصراره على ثقل خبراته بما يفيد الأجيال القادمة من الباحثين بكافة مستوياتهم ، متمنين له دوام التوفيق

دكتوراه

FB_IMG_1701029483699
FB_IMG_1701029483699
FB_IMG_1701029432347
FB_IMG_1701029432347
FB_IMG_1701029454691
FB_IMG_1701029454691
جنوب سيناء فودة دكتوراه التنمية مواجهة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

مات وهو بيشتغل .. سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

نجم أهلاوي يصف قرار الزمالك بالاستغناء عن أحمد فتوح بالتاريخي

قناة مجانية.. موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

موضوعات متعلقة

مهرجان شرم الشيخ يكرم رموز مسرحية من مصر والدول العربية

تفوقت على المستورد.. سيدة سيناوية تصنع العرائس بزجاجات المياه الفارغة

الدفا في كباية.. بائع «حمص الشام» بطور سيناء يجذب الزبائن بعربة قطار|شاهد

زراعة جنوب سيناء: تجهيز 10 أحواض سمكية في نويبع لإنتاج دورة بلطي

حزب حماة الوطن ينظم مؤتمرا لتأييد للرئيس السيسى بالمسرح الروماني بشرم الشيخ

بدا بالوقوف حدادا على أطفال غزة...آلاف السياح يحتفلون بإضاءة انوار أعياد الميلاد

فوده يشهد حفل ختام مسابقة حفظة القرآن الكريم من أبناء جنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء يشارك في مقرأة المصلين بمسجد السلام بشرم الشيخ

ترشيحاتنا

الجالية المصرية بأوكرانيا: سيارات خاصة وقطارات لنقل الناخبين لمقار التصويت بالاستحقاق الرئاسي

كتائب القسام تنشر فيديو تسليم الدفعة الثالثة من الرهائن الإسرائيليين| شاهد

لقاءات متعددة لحملة السيسي مع ممثلي قطاعات المجتمع.. فيديو

سمير فرج: نجاح المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر كشف ضعف المخابرات الإسرائيلية

أستاذ علوم سياسية: صمود المقاومة والجهود المصرية سبب إقرار الهدنة في غزة

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طيف التوحد لم يمنع صبور من الزواج.. قصة فيديوهات أثارت الجدل لبطل السباحة العالمي

كتف وكتف.. شاهيناز تثير الجدل بإطلالة غريبة

تأهيل رضا سليم ومحاضرة فنية.. كواليس مران الأهلي بعد الفوز على ميدياما

طريقة عمل صوص الكراميل في المنزل

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

اﻟﻤﺰﻳﺪ