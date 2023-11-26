التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب.. رسالة دكتوراة لمحافظ جنوب سيناء

حصل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء على درجة الدكتوراة في فلسفة الاستراتيجية القومية عن موضوع

التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب

ومن داخل قاعة أكتوبر بالأكاديمية العسكرية -للدراسات العليا والاستراتيجية، ووسط حضور كبير ضم عددا من الوزراء والمحافظين وعدد من أساتذة الجامعات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الإعلامية وكبار الكتاب والصحفيين ورجال الفكر وممثلين عن الازهر والكنيسة وكبار المستثمرين ورجال الأعمال و ومشايخ وعواقل البدو وممثلين عن المرأة وعددا كبيرا من أهالي جنوب سيناء ،

تمت مناقشة رسالة الدكتوراة بواسطة لجنة رفيعة المستوى، ضمت اللواء دكتور محمد عبد المنعم نعيم وعضوية كل من اللواء دكتور طه محمد السيد والأستاذ الدكتور صالح الشيخ،

وقد اجازت اللجنة بإجماع الآراء رسالة الدكتوراة المقدمة من اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، كما أشادت اللجنة بالمجهود البحثي والعمق الفلسفي المدعم بالخبرة العملية لمقدم الرسالة اللواء خالد فوده وإصراره على ثقل خبراته بما يفيد الأجيال القادمة من الباحثين بكافة مستوياتهم ، متمنين له دوام التوفيق

دكتوراه

FB_IMG_1701029483699

FB_IMG_1701029432347