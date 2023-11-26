وزير التموين يفجر مفاجأة عن أسعار السكر في السوق

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي لتغطية 5.5 أشهر، وبالرغم من الارتفاعات لازال سكر التموين متوفر وبكميات كبير وبسعر 12.5 جنيهاً للكيلو.

وأضاف وزير التموين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، أن وزارة التموين هي الجهة المسئولة عن توفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع وعن السلع التموينية وأنه لاول مرة في تاريخ وزارة التموين أن تصبح الوزارة غير مسئولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية، بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي والتجاري وهو ما تقوم به البورصة السلعية وحافظنا على إحتياجات القطاع الصناعي من السكر كاملاً.



وتابع وزير التموين، أنه سيتم توفير إحتياجات قطاع الدواء وهيئة الشراء الموحد من السكر كاملاً وأنه جرى توفير السكر للشركات بسعر 24 جنيهاً للكيلو عبر البورصة السلعية .

ولفت إلى أن الوزارة تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرحه في المنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن بما يوازي 27 جنيهاً لليلو في السلاسل التجارية التي تعمل مع الوزارة بالاضافة للمجمعات الاستهلاكية والشوادر المقامة ".



موضحاً أن طرح السكر بسعر 27 جنيهاً أدى لزيادة الضغط والطلب لدرجة أن بعض الجهات مثل المقاهي والمحال التجارية الصغيرة التي تقدم حلوى المشبك وغيرها تقوم بالشراء عدة مرات ولذا اصدرنا تعليمات بالامس أن يتم تسليم المحال والمصانع التي تعتمد على السكر حصة عن طريق المحليات والمحافظين عبر التسليم المباشر بدلاً من الاقتطاع من نصيب المواطن ".



وشدد أن الوزارة حرصت على إستدامه الامدادات للمواطن وللمحال المعتمدة في الصناعه على السكر ولكن هناك بعض المناطق النائية وسيتم الوصول لها عبر المنافذ والشوادر