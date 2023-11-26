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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين

تموين
تموين

يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة خطوات وشروط إضافة المواليد على بطاقات التموين، خاصة بعد التوجيهات الوزارية الخاصة باستقبال طلبات إضافة المواليد.

إضافة المواليد على بطاقات التموين

ويمكن للمواطنين الراغبين في إضافة المواليد على بطاقات التموين ، التوجه بتقديم الطلبات إلى مكاتب التموين، مع ضرورة استيفاء الشروط والأوراق المطلوبة.

خطوات إضافة المواليد عبر بوابة مصر الرقمية

ويمكن للراغبين في إضافة المواليد الجدد علي بطاقات التموين القيام بمجموعة من الخطوات التالية والتي تتضمن ما يلي :-

- الدخول على بوابة مصر الرقمية

- فتح حساب جديد في حالة إذا لم يكن لديك حساب على الموقع، أو قم بتسجيل الدخول إذا كنت تمتلك حساب بالفعل.

- وفي حالة فتح حساب جديد، يقوم صاحب بطاقة التموين بإضافة المواليد بإدخال البيانات التالية، الرقم القومي لصاحب البطاقة التموين يتم كتابة اسم الوالدة.

- اختيار إضافة أفراد أسرتي الغير المتقيدين.

- كتابة اسم الابن أو الابنة ويجب أن يكون الاسم رباعيًا.

- إدخال الرقم القومي الخاص بهم، ثم اتباع خطوات إضافة المواليد.

- فى هذه الخطوة يتم كتابة صله القرابة الابن أو الابنة.

- إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين وهي الضغط على إضافة.


فئات مسموح لها بإضافة المواليد

وحددت التموين مجموعة من الفئات المسموحة لها إضافة المواليد على بطاقات التموين والتي تتضمن 4 فئات، وهي:

- تشمل الفئات المستهدفة من إمكانية إضافة المواليد على بطاقات التموين مستحقو معاش تكافل و كرامة.

- حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

- مستحقو معاش التضامن الاجتماعي.

- أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.

وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن لا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن 4 سنوات.

وجاء فتح استقبال طلبات إضافة المواليد الجدد؛ نتيجة زيادة عدد المترددين على مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة لتقديم طلبات إضافة مواليد للفئات الأكثر احتياجا .

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين

تشمل الأرواق المطلوبة من أجل إضافة المواليد على بطاقات التموين في ما يلي:

- اسم صاحب البطاقة.

- الرقم القومي.

- رقم البطاقة التموينية.

- عدد أفراد البطاقة.

- الأفراد المراد اضافتهم وأرقمهم القومية.

وتقدم الطلبات وترسل الكشوف والمستندات مرفق بها CD أسبوعيا عن طريق مدير المديرية التموينية لديوان عام الوزارة.

 

ولإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، يتم عمل الخطوات التالية:

 

  • الدخول على بوابة مصر الرقمية
  • اضغط على أيقونة التموين.
  • اختر إضافة أفراد أسرتي.
  • قم بكتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته.
  • يجب إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة.
  • كتابة صلة القرابة ابن أو ابنة.
  • اختيار الصفة ضم أبناء.
  • اختر كلمة إضافة.

 

هناك مجموعة من الشروط لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2023، وفقا لما أقرته وزارة التموين والتجارة الداخلية منها:

 

  • أن يكون الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد، وهم: زوج وزوجة و2 من الأبناء.
  • يمكن أن تكون البطاقة التموينية لـ 3 أفراد فقط، وتتم إضافة فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.
  • ينخفض المعاش الشهري عن 2500 جنيه.
  • الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.

 

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

- الدخول على بوابة مصر الرقمية .

- اضغط على أيقونة التموين.

- اختر إضافة الأبناء غير المقيدين

- قم بتسجيل رقم الهاتف والرقم السري.

- ينتقل المواطن إلى خطوة تسجيل الاسم الأول للأم «الوالدة».

- بعدها يتم الضغط على أيقونة إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين.

- قم بتدوين اسم المولود «طفل- طفلة» الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الاسم رباعيا.

- إدخال الرقم القومي الخاص الموجود بشهادة الميلاد، حتى تتم إضافة مواليد لـ بطاقة التموين.

- كتابة صلة قرابة المولود، اختيار الصفة «ضم الأبناء».

- اضغط على أيقونة «إضافة».

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