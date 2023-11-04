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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الخارجية: نعمل مع أمريكا لوقف الحرب على غزة وحماية المدنيين

صدى البلد

أكد وزير الخارجية سامح شكري اليوم السبت أن مصر لديها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة؛ وستعمل معها من أجل الوصول إلى وقف الحرب على قطاع غزة وحماية المدنيين. 

جاء ذلك في رده على سؤال لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عقب انتهاء اجتماع لوزراء خارجية عرب بمشاركة شكري ووزراء كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع بلينكن بالعاصمة الأردنية (عمان).

وقال شكري إن "هناك علاقات وتوافق في العديد من النقاط بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن العمل على وقف الحرب وحماية المدنيين وسنعمل على ذلك دائما إيمانا بضرورة السلام والاستقرار للجميع".

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