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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد استدعاء سفيرها من تل أبيب.. اسرائيل تتهم تركيا بدعم المقاومة الفلسطينية

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم السبت، إن استدعاء تركيا لسفيرها يمثل خطوة أخرى من أنقرة للوقوف إلى جانب حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وأعلنت وزارة الخارجية التركية ، في وقت سابق من اليوم، عن استدعائها الرسمي لسفيرها التركي لدي إسرائيل، في بيان رسمي لها.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية صفًا عن الخارجية التركية قولها بأنه تم استدعاء سفير أنقرة لدي تل أبيب للتشاور، في ظل عدم قبول الجانب الإسرائيلي دعوات وقف إطلاق النار بغزة.

وكشفت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها، “في ضوء المأساة الإنسانية التي تتكشف في غزة بسبب الهجمات المستمرة التي تشنها إسرائيل ضد المدنيين، ورفض إسرائيل الدعوات لوقف إطلاق النار والتدفق المستمر ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، تقرر استدعاء سفيرنا في تل أبيب، السفير شاكر أوزكان تورونلار إلى أنقرة للتشاور”.

وجاء ذلك عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو “لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال، محملا إياه مسؤولية الهجمات على قطاع غزة”.

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