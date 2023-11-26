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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المحاصيل الحقلية: الدولة تقدم كل الحوافز للمزارع المصري في محصول القمح

القمح
القمح

قال الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، إن القمح محصول الدولة الاستراتيجي، لافتا إلى أن تقديم الدعم الفني للمزارع من خلال مبادرة “ازرع”، كما تقدم التقاوي والإرشاد اللازم لزراعة المحصول.

وأضاف “خليل”، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن السعر العالمي لإردب القمح 400 دولار، متمنيا أن تكون مساحات أراضي القمح 3.8 مليون فدان.

وأوضح مدير معهد المحاصيل الحقلية، أنه لا غنى عن لقمة العيش في البيوت المصرية، مبينا أن القمح محصول دولة واستراتيجي مهم للمواطن لا غنى عنه تماما، والدولة تعمل على توفير اللازم لذلك. 

وأكد أن الدولة تقدم كل الحوافز للمزارع المصري في زراعة محصول القمح، موضحًا أن هناك 17 صنفا من الاستنباطات للمحصول، كما أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة لاستنباط هذه الأصناف.

ولفت إلى أن هناك اهتماما كبيرا بملف التقاوي، مشددا على أنه يتم العمل خلال الفترات المقبلة من أجل تحقيق المستهدف من زراعة المحصول، مع المشروعات العملاقة التنموية والتي ستضيف مساحات كبيرة لزراعة محصول القمح، منها توسكى ومستقبل مصر.
 

المحاصيل التقاوى المحاصيل الحقلية الدكتور علاء خليل الدعم الفنى

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