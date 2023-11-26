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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصدر إسرائيلي: مجلس الوزراء الحربي ناقش إمكانية تمديد الهدنة المؤقتة مع حماس

الهدنة
الهدنة

قال مصدر إسرائيلي لشبكة CNN، إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، ناقش إمكانية تمديد الهدنة المؤقتة مع حماس عندما اجتمع مساء الأحد.

وقال المصدر إن شروط التمديد تظل دون تغيير عن الاتفاق الأصلي، مما يعني أن حماس بحاجة إلى إطلاق سراح 10 رهائن إضافيين مقابل كل يوم إضافي من توقف القتال.

وتوصلت إسرائيل وحماس، إلى اتفاق، الأسبوع الماضي؛ لوقف القتال لمدة أربعة أيام، وإطلاق سراح ما لا يقل عن 50 امرأة وطفلا محتجزين كرهائن في غزة.

وشملت الصفقة، إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. 

وفي الوقت نفسه، سمحت الهدنة أيضًا بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية ومساعدات الإغاثة.

وتم إطلاق سراح الرهائن والسجناء للمرة الأولى يوم الجمعة الماضي، بينما تم إطلاق سراح آخرين أمس واليوم.

إسرائيل وحماس إطلاق سراح الرهائن الأطفال الفلسطينيين الهدنة المؤقتة

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