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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يكشف عن زميل أحلامه وأقوى لاعب واجهه

محمد صلاح
محمد صلاح

اختار مهاجم ليفربول محمد صلاح نجم مانشستر سيتي كيفن دي بروين كزميل أحلامه في الفريق، لكن المصري اختار اسمًا مفاجئًا باعتباره أقوى مدافع واجهه، ومنذ وصوله إلى أنفيلد قادمًا من روما في عام 2017، أثبت صلاح أنه كابوس للريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز والمنافسين الأوروبيين.


اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا على بعد هدفين فقط من تسجيل 200 هدف مع ليفربول في 322 مباراة، وساهم بـ 83 تمريرة حاسمة في فترة ست سنوات قضاها في أنفيلد، وشكل صلاح شراكة هائلة مع ساديو ماني وروبرتو فيرمينو، حيث أنهى الثلاثي الشخصيات الرئيسية في فريق يورجن كلوب الانتظار للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وانتقل كل من ماني وفيرمينو ومع أمثال داروين نونيز ولويس دياز وكودي جاكبو وديوجو جوتا يتطلعون إلى تكوين رابطة مماثلة مع المصري.


سُئل المهاجم، في مقابلة مع قناة سكاي سبورتس، عن هوية زميل أحلامه في الفريق،  بعد تسمية ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في البداية، اختار منافسًا في الدوري الإنجليزي الممتاز قائلا: “ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو، إذا كان بإمكاني اختيار واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، فهو كيفن دي بروين لديه رؤية، أنا متأكد من أنه يمكن أن يجدني في أي مكان، يمكنني أن أقول ميسي أو رونالدو أو كيفن، وأنا لا أدافع، أنا أبحث عن الأهداف إنه لاعب رائع، والفريق بأكمله رائع، أحاول أن ألعب لعبتي ولا أركز على أي شخص آخر".

لقد كان صلاح شوكة في جانب العديد من الدفاعات، حيث واجه أمثال روبن دياز والفائز بدوري أبطال أوروبا عدة مرات رافائيل فاران ومع ذلك، فقد اختار اثنين من الظهيرين المفاجئين ليكونا أقوى خصومه، وأضاف اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا: "هناك القليل أود أن أقول إن سيزار أزبيليكويتا كان صعبًا، وفي النهاية انتهى به الأمر باللعب على الجانب الأيمن لكن أزبيليكويتا كان قويًا، ولقد لعبت مع آشلي كول، يا إلهي، يمكنك أن ترى أن الطريقة التي يقرأ بها المباراة كانت لا تصدق لقد لعبت معه ولكن لعبت ضده عندما كنت في بازل، لقد قرأ المباراة، إنه ذكي للغاية، وإنه ليس الأطول لكنه قرأ المباراة وكان صعبًا للغاية إنه رجل رائع، لقد تدرب جيدًا ومجرد رجل محترف، يمكنك رؤية مسيرته".

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