ليفشتس لم تكذب.. صحفي إسرائيلي يكشف كيف تعاملت حماس مع الأسرى المحتجزين

كشف المراسل العسكري الإسرائيلي الون بن دافيد أن رجال حماس اعتنوا بالرهائن الإسرائيليين خلال فترة احتجازهم في قطاع غزة.

وقال بن دافيد الذي يعمل مراسلا للقناة 13 الإسرائيلية: "تحدثت معهم وكرروا نفس الرواية: رجال حماس اعتنوا بنا، أطعمونا وحاولوا توفير أدويتنا".

وأضاف أن عناصر حماس "أبقوهم مع أهالي كيبوتساتهم، ونظموا المحاضرات وتفاعلوا معا وشاهدوا حتى الـYouTube".

ولفت إلى أن "يوخباد ليفشتس لم تكن تكذب".

وتعد يوخباد ليفشتس أسيرة إسرائيلية أفرجت عنها حماس لدواع إنسانية قبل الهدنة.

وشن اليمين المتطرف بإسرائيل هجوما ضدها بعد أن قالت في مؤتمر صحفي بعد الإفراج عنها إن عناصر حماس "تعاملوا معي بالحسنى.. حرصوا على جلب طبيب فحصني وتكلم معي برقة، وكتب لي دواء جلبوه وحرصوا أن أتناوله في الموعد".

وأضافت "عادني الطبيب مرة كل ثلاثة أيام.. كانوا مؤدبين جدا ولبوا كل طلباتي. ثم فاجأوني بأن أطلقوا سراحي".