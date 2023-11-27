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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معظمهم من قوات الأمن.. مصرع شخص وإصابة العشرات في تفجير انتحاري بباكستان

تفجير انتحاري
تفجير انتحاري

لقي  شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب 21 شخصا اخرون، بما في ذلك 13 من أفراد الأمن، في تفجير انتحاري من قبل مجموعة منشقة من طالبان باكستان المحظورة استهدفت قافلة قوات الأمن في مقاطعة خيبر باختونخوا المضطربة في باكستان.
ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت الشرطة إن سيارة ثلاثية العجلات محملة بالمتفجرات أصابت قافلة قوات الأمن في طريقها إلى بانو من منطقة وزيرستان الشمالية بالقرب من آزاد ماندي في بانو كانتونمنت يوم الأحد.


وأسفر التفجير عن مقتل أحد المشاة وإصابة 13 من أفراد الأمن وثمانية مدنيين. وتم نقل المصابين إلى المستشفى العسكري المشترك، بانو.

وذكرت الشرطة أن حالة ثلاثة من أفراد الأمن حرجة.

وأعلنت جماعة حافظ غول بهادور المسلحة التابعة لطالبان باكستان المحظورة (TTP) مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري.

ويأتي ذلك بعد أن قتلت قوات الأمن الباكستانية ثمانية إرهابيين خلال عملية قائمة على الاستخبارات في المقاطعة يوم الأحد، وفقا للجناح الإعلامي للجيش.

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