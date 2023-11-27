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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يديعوت أحرونوت: إسرائيل تجري "مفاوضات مكثفة" لتغيير قائمة الأسرى

أرشيفية
أرشيفية

أكد مسؤولون إسرائيليون، صباح اليوم الإثنين، أن قائمة الأسرى التي تسلمتها إسرائيل من حركة حماس بها "إشكالية" وأن "مفاوضات مكثفة" تجري لتغييرها.

وأضاف مكتب رئيس رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الإثنين، أنه ورد إلى إسرائيل قائمة بأسماء الأسرى الـ11 الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم من قطاع غزة ضمن الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى بيت حركة حماس وإسرائيل.

وأضاف أن "المناقشات جارية بشأن القائمة التي تم استلامها خلال الليل وتتم مراجعتها حاليًا في إسرائيل. وسنضيف المعلومات عندما يكون ذلك ممكنًا".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل تلقت الليلة الماضية من حماس قائمة بأسماء 11 أسيرا سيتم إطلاق سراحهم اليوم من قطاع غزة كجزء من المرحلة النهائية من صفقة تبادل الأسرى، على الرغم من وجود محادثات لتمديد وقف إطلاق النار والإفراج عن المزيد من الأسرى في مراحل إضافية.

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