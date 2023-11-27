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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة الصناعات الغذائية تشارك في المؤتمر الثاني لقطاع الألبان بدمياط

صدى البلد

شاركت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بالمؤتمر الثاني لقطاع الألبان بدمياط، بعنوان: «عهد جديد لسلامة الغذاء» بحضور ورعاية محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وممثلين عن مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية المهندس محمد شكري والمهندس سعيد بدر.

كما شارك بالمؤتمر الدكتور رضا عبد الجليل مدير الشئون الفنية والمهندس محمد شامخ نائب مدير الشئون الفنية بالغرفة ودعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعبد المنعم قتيلو رئيس شعبة صناع الألبان بالغرفة التجارية بدمياط، وعدداً كبيراً من رجال الصناعة والبحث العلمي وممثلي الحكومة والجهات المعنية.

وأكد المهندس سعيد بدر عضو مجلس الإدارة، خلال مشاركته في المؤتمر، على أهمية دور غرفة الصناعات الغذائية في دعم الصناعة وقطاع الألبان وجهود التعاون والعمل الدؤوب المشترك مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة المواصفات والجودة وكافة الجهات المعنية للمساهمة في تعزير وتطوير المنتجات المصرية ورفع مستوى الجودة وزيادة حجم الإنتاج وزيادة الصادرات.

وأوضح أن غرفة الصناعات الغذائية تقدم كافة أشكال الدعم الفني والتدريب لمختلف فئات الشركات والمصانع الغذائية للتأهيل والتوافق مع متطلبات واشتراطات سلامة الغذاء.  

فيما أدار الدكتور رضا عبد الجليل جلستين نقاشتين، الأولي حول متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء بحضور الدكتور طـارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث قام كل من الدكتور محمد عبد الفضيل والدكتور محمود ميلم، والدكتورة مني العبد، بعرض قائمة فحص المزارع والمحالب والقاعدة الفنية الصادرة من الهيئة بخصوص المواد الملامسة للغذاء.

وتناولت الجلسة النقاشية الثانية في حضور الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، دور الهيئة في كيفية وضع خطة المواصفات الغذائية وأهم القرارات الوزارية ذات الصلة بالقطاع الغذائي وايضا التوافق مع المواصفات الدولية من خلال اللجان الفنية المختلفة ولجان الكودكس الدولية.

وأشار عبد الجليل إلى أن الغرفة بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ستنظم لقاء لمصنعين الجبن الرومي ومنتجات الألبان في محافظة دمياط والدقهلية لعرض قوائم الفحص المحدثة تفصيليا الخاصة بالمصانع والمزارع والمحالب للتوافق مع متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اسوة بما تم في الغرفة التجارية بالإسكندرية.

وقدمت المهندسة حنان فؤاد مدير إدارة المواصفات الغذائية بالهيئة، والمهندسة نهي عطية عرضا لأهم المواصفات القياسية الصادرة في مجال الألبان ومنتجاتها، موضحتين مدي أهمية هذه المواصفات في صناعات الجبن. 

وبنهاية المؤتمر كرم كل من الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط وعبد المنعم قتيلو رئيس شعبة صناع الالبان بالغرفة التجارية بدمياط، المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية لدوره الريادي في دعم ومساندة قطاع الصناعات الغذائية نحو تعزيز تنافسيته في الأسواق المحلية والدولية.

اتحاد الصناعات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي الهيئة القومية لسلامة الغذاء الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الصناعات الغذائية الصناعة والبحث العلمي

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