هل يجوز ترديد أذكار الصباح قبل أو بعد الظهر لمن استيقظ متأخرا؟

اختلف العلماء في أفضل أوقات أذكار وأدعية الصباح وذهبوا في ذلك إلى عدة أقوال، فمنهم من يرى أن دعاء في الصباح أو أذكار الصباح لها وقتا خاصا، ومنهم من وسع وقت أذكار الصباح والمساء، وفيما يأتي بيان آراء العلماء في ذلك: ذهب فريق من العلماء إلى أن وقت أذكار الصباح هو ما بين الفجر وشروق الشمس؛ فيبدأ وقت أذكار الصباح من بعد صلاة الفجر، ويمتد إلى وقت شروق الشمس، فمن ردد أذكار الصباح بعد ذلك الوقت استحق الأجر عليها ولكنه يكون قد فوت أفضل أوقاتها.

وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن وقت أذكار الصباح هو من الفجر إلى انتهاء وقت الضحى، ولكن وقت الذكر والدعاء المستحب لأدعية الصباح كما ورد في قول الفريق الأول، ولكن إن ردد المسلم أذكار الصباح بعد شروق الشمس إلى الضحى أو أنه أخر وقتها فإنه يثاب على ذلك.

ويبدأ وقت الصباح من نصف الليل إلى الزوال، وأفضل وقت لترديد أذكار الصباح هو بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس، فيما يبدأ وقت المساء من زوال الشمس حتى نهاية النصف الأول من الليل، أما عن أفضل وقت لترديد أذكار المساء هو من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس.



فضل المحافظة على أذكار الصباح والمساء

ورد أن المواظبة على أذكار الصباح والمساء من الأعمال التي يحبها الله لقوله عز في علاه: «وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»، وقد وصى النبي -عليه الصلاة والسلام- بذلك، لأن الأذكار تربط المسلم بربه، وتعلق قلبه به، وتحصنه من الشياطين والشرور المختلفة، إلى جانب حلول البركة في الصحة، والمال، والأولاد. حماية المسلم من شر ما خلق من الإنس والجن، وتقربه من المولى ليغفر ذنوبه، ويمحو سيئاته، ويزيد حسناته، ينور بصيرته؛ لذلك هناك الكثير من الأذكار التي يستطيع المسلم مناجاة ربه بها.

أمور مستحبة عند ترديد الأذكار

1- يستحب على الذاكر أن يردد الأذكار بتأن وتعقل، وفهمها لينشرح صدره، وليذوق حلاوة الإيمان؛ لذلك لا يليق التسرع في قولها دون استحضار للقلب.

2- من السنة أن يقولها بصوت منخفض، بحيث يسمع نفسه فقط، ولا يرفع بصوته بها في حضرة الناس فيزعجهم، فقد الله تعالى: «ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين».

3- عدم رفع اليدين، لأنه لم يرد في السنة ما يدل على ذلك، ولأن رفع اليدين غير مستحب في أذكار الثناء والحمد.

4- يستحب أن يأتي بها منفردا، حيث إنه لم يشرع ذكرها مع الجماعة في المسجد.