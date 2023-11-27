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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تحصد 12 ميدالية متنوعة ببطولة إفريقيا للكانوي الكياك.. وسما فاروق تتأهل لأولمبياد باريس

صدى البلد

اختتم المنتخب المصري  للكانوي والكياك مشاركته في البطوله الأفريقيه للكانوي والكياك بنيجيريا ، بعد أن تأهلت اللاعبة سما فاروق إلي أوليمبياد باريس 2024 وحصد 12 ميدالية منها “ذهبية و 6 فضيات و 5 برونزيات ” و ذلك بعد انتهاء البطولة الإفريقية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 ، والمقامة في مدينة أبوجا ، خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر، وتشارك فيها 12 دولة، هي: “مصر، المغرب، تونس، الجزائر، غانا، نيجيريا، السنغال، أنجولا، ساوتومي، جنوب إفريقيا، موزمبيق، كوت ديفوار”.

 

فقد حصد الزوجي المختلط سما فاروق و علي حسن المركز الاول و ذهبية 500م كياك، حقق الزوجي محمد خالد و سهيل احمد المركز الثاني و فضية 500 م كياك ،  فازت فرح هويدي بالمركز الثاني و فضية فردي 500م كانوي ، حققت اللاعبة سما فاروق فضية فردي 500 م كياك ، و حقق زوجي سيدات الكانوي المكون من فرح هويدي و ايه عبد الخالق فضية 500 م كانوي ، حصد زوجي السيدات سما فاروق و هنا حسين فضية 200م كياك ، حصد الزوجي فرح ايمن و محمد جوده فضية زوجي المختلط 200 م كانوي.كما حقق اللاعب علي حسن برونزية 1000 م كياك، و حصل زوجي الكياك المكون من يوسف ممدوح و حمزه ايمن علي برونزية 500 م كاياك , و حصل الزوجي يوسف ممدوح و لمار احمد علي المركز الثالث و برونزية زوجي مختلط 200 م كياك ، حققت اللاعبه فرح هويدي المركز الثالث و حصدت برونزية 200 م فردي كانوي. حقق سهيل احمد و حمزه ايمن المركز الثالث و برونزية 200م كياك

تتكون البعثة المصرية من العميد دكتور خالد سمير نائب رئيس الاتحاد رئيسا للبعثة، الكابتن أحمد وجدي مدربا، باسل تهامي إداريا، , عبد الحميد طارق فنيا، واللاعبين سما فاروق، محمود شوشة، محمد طارق، فرح هويدي، آية محمد، يوسف ممدوح، حمزة أيمن، سهيل أحمد، محمد خالد، علي حسن، إسلام هاني، محمد جمال، هنا محمد، لمار أحمد.

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